Novatas exaltam renovação na seleção brasileira de basquete

Com Nádia, Damiris e Erika jogando na liga norte-americana, a WNBA, o técnico Luiz Augusto Zanon aposta em uma renovação na seleção brasileira feminina de basquete para a disputa do Campeonato Sul-Americano, programado para a terceira semana de agosto, na cidade de Ambato, no Equador. O torneio é preparatório para o Mundial da Turquia, no mês seguinte.

Uma das novidades no time é a ala Isabela Ramona, de 20 anos, destaque das seleções de base nos últimos anos. A jogadora de São José dos Campos espera mostrar serviço nos três amistosos que o Brasil fará contra a seleção do Canadá, entre os dias 26 e 28 deste mês, na cidade de Edmonton, no Canadá.

"Estou com uma expectativa muito boa para esses jogos no Canadá. Como teremos pouco tempo de treinamento, o ritmo está bastante intenso e mais focado na parte tática. Serão disputas muito válidas na preparação para o Campeonato Sul-Americano e para o Mundial da Turquia. Mas a expectativa não poderia ser melhor. Estamos empolgadas", garante a ala.

Outra novidade no time de Zanon é a também ala Leila, de 23 anos, que defende o time de Rio Claro, também no interior de São Paulo. "Seguindo essa filosofia de renovação do Zanon, as meninas mais novas poderão adquirir ainda mais experiência em competições internacionais. Acho esse processo muito importante para as seleções futuras e estou muito contente de estar participando disso", comenta a jogadora.