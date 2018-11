Novato brilha e desfalcado Warriors é surpreendido pelo Mavericks na NBA

O Golden State Warriors ampliou sua má fase na NBA com mais uma derrota na rodada de sábado. Desfalcado de Stephen Curry e Draymond Green, o time de Oakland visitou o Dallas Mavericks no Texas e viu o novato Luka Doncic decidir a favor do time da casa, garantindo o triunfo por 112 a 109.

Dono de uma hegemonia na liga nos últimos quatro anos, em que venceu três títulos e foi vice em um, o Warriors vive um raro momento turbulento. O principal motivo foi a discussão de Green com Kevin Durant em quadra na semana passada, que resultou em um jogo de suspensão para Green. Ele ainda sofreu uma lesão no dedão do pé, que o tirará do basquete por tempo indeterminado, enquanto Curry foi desfalque sábado por um problema muscular.

Mesmo sem eles, o Warriors manteve-se à frente do Mavericks em boa parte do confronto, em função das boas atuações de Durant e Klay Thompson. Na reta final, porém, os dois erraram arremessos fáceis e permitiram que Doncic conduzisse a virada do time texano.

O esloveno terminou como cestinha do Mavericks, com 24 pontos, além de nove rebotes, auxiliado pelos 23 pontos e oito rebotes de Harrison Barnes e os 13 pontos e 10 rebotes de DeAndre Jordan. Pelo Warriors, destaque para os 32 pontos de Durant e os 23 de Thompson.

Esta foi a quarta derrota do Warriors nas últimas seis partidas, ainda na liderança do Oeste, enquanto o Mavericks está em 13.º, com apenas sete triunfos, mas quatro consecutivos. Se o Warriors lidera no Oeste, no Leste a ponta é do Toronto Raptors, que venceu pela 13.ª vez no sábado.

Após três derrotas seguidas, a equipe canadense visitou o Chicago Bulls e impôs a 13.ª derrota ao rival, 13.º do Leste, ao fazer 122 a 83. Sem qualquer dificuldade, o Raptors mostrou em quadra sua superioridade mesmo sem Kawhi Leonard, graças aos 18 pontos de Fred VanVleet, os 17 de Danny Green e os 16 de Serge Ibaka. Pelo Bulls, Antonio Blakeney terminou com 13, enquanto o brasileiro Cristiano Felício marcou três.

Raulzinho, ainda lesionado, não esteve em quadra, mas seu Utah Jazz surpreendeu o Boston Celtics mesmo na casa do adversário ao vencer por 98 a 86, somando seu oitavo triunfo em 16 jogos, em décimo no Oeste. Já o Celtics perdeu pela sétima vez e é o quinto do Leste.

O Jazz dominou boa parte do confronto e arrancou para a vitória no terceiro período, muito em função dos 28 pontos de Donovan Mitchell, além dos 20 de Ricky Rubio. Já o Celtics teve os 20 pontos de Kyrie Irving, o que não foi suficiente.

Também sem Nenê, o Houston Rockets venceu pela oitava vez ao fazer 132 a 112 no Sacramento Kings, subindo para oitavo no Oeste. James Harden foi o cestinha, com 34 pontos, enquanto Chris Paul marcou 24 e Clint Capela, 23, além de 16 rebotes. Pelo Kings, 11.º da conferência, destaque para os 23 pontos de Buddy Hield.

Ainda no sábado, o Philadelphia 76ers bateu o Charlotte Hornets por 122 a 119, na prorrogação, apesar dos 60 pontos de Kemba Walker. O Los Angeles Lakers visitou o Orlando Magic e se deu mal, ao cair por 130 a 117, com 22 pontos de LeBron James. Já o New Orleans Pelicans contou com os 40 pontos de Anthony Davis para passar pelo Denver Nuggets: 125 a 115.

Confira os resultados de sábado na NBA:

Brooklyn Nets 119 x 127 Los Angeles Clippers

Charlotte Hornets 119 x 122 Philadelphia 76ers

Indiana Pacers 97 x 89 Atlanta Hawks

Orlando Magic 130 a 117 Los Angeles Lakers

New Orleans Pelicans 125 x 115 Denver Nuggets

Boston Celtics 86 x 98 Utah Jazz

Chicago Bulls 83 x 122 Toronto Raptors

Houston Rockets 132 x 112 Sacramento Kings

Dallas Mavericks 112 x 109 Golden State Warriors

Phoenix Suns 100 x 110 Oklahoma City Thunder

