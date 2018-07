Novato do Raptors vence concurso de enterradas da NBA

Pouco antes, ele havia vestido uma camiseta de Vince Carter, do período em que o jogador defendeu o Raptors, recebeu a bola perto da tabela, girou no ar e enterrou a bola com uma mão. Já Evans, na sua primeira tentativa na disputa final, saltou sobre uma pintura com um retrato seu. Na última enterrada, saltou sobre um homem.

Ross teve 58% dos votos dos torcedores na rodada final. A primeira etapa foi definida pelas votações de Hakeem Olajuwon, Clyde Drexler, Dikembe Mutombo, Rudy Tomjanovich e Yao Ming. Kenneth Faried, James White, Gerald Green, que foi campeão do evento em 2007, e Eric Bledsoe também competiram.

A Disputa de Arremessos de Três Pontos foi vencida por Kyrie Irving, do Cleveland Cavaliers, que superou Matt Bonner, do San Antonio Spurs. Irving, que vai participar do All-Star Game neste domingo, começou acertando sete de sete tentativas na rodada final e acumulou 23 menos, dois a menos do que o recorde de Craig Hodges e Jason Kapono. Bonner conseguiu 20 pontos.

Os jogadores tinham um minuto para fazer 25 arremessos de longa distância de cinco posições diferentes em torno. Bonner alcançou a maior pontuação entre os seis participantes da primeira rodada - 19. Irving abriu a sua participação com 18.

Anteriormente, o novato Damian Lillard, do Portland Trail Blazers, ganhou o Desafio de Habilidades, enquanto o trio formado por Chris Bosh, Dominique Wilkins e Swin Cash ganhou o Torneio de Arremessos por Equipes, que são formadas por um jogador da NBA, uma lenda do basquete e uma participante da liga profissional feminina de basquete dos Estados Unidos.

O All-Star Weekend será encerrado neste domingo com a realização do All-Star Game da NBA em partida entre os astros da Conferência Leste e Oeste.