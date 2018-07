Novo time do Pinheiros passa por duro teste na Liga Sul-Americana

IBARRA (Equador) - A reformulada equipe do Pinheiros superou seu primeiro grande teste: avançou nesta quinta-feira à segunda fase da Liga Sul-Americana. Os campeões paulistas necessitavam de uma vitória por quatro pontos de diferença sobre o Centauros, da Venezuela, que liderava o Grupo A (bateu o Mavort, do Equador, e o Obras Sanitarias, da Argentina).

A equipe brasileira chegou a abrir 11 pontos no primeiro tempo, mas os venezuelanos equilibraram o jogo e o time de Claudio Mortari encerrou o primeiro tempo com apenas três pontos de vantagem (45 a 42). O terceiro quarto foi ainda mais desfavorável - o Centauro virou e abriu quatro pontos.

Se o Pinheiros não vencesse pela diferença de quatro pontos, teria que torcer por uma vitória do equatoriano Mavort sobre o Obras, atual campeão da Liga - uma torcida fadada ao insucesso de antemão.

Foi então que Paulinho Boracini deu um passo à frente. Cabe ao mogiano o papel que pertencia ao argentino Figueroa - armar uma equipe cara e que tem pretensões altas na temporada. Paulinho marcou 34 pontos. O golpe de mestre foi um arremesso de três pontos nos segundos finais, que sacramentou a vitória por 88 a 81.

"Isso era muito importante para nós. Pegamos um grupo equilibrado, com equipes fortíssimas como o atual campeão, o Obras Sanitarias. Esse era um objetivo nosso e agora seguimos na competição, além de termos garantido nossa participação na Liga das Américas. Esse resultado também nos dá moral para a sequência do Campeonato Paulista", comentou Paulinho.

As vagas do grupo A ficaram com o Obras e o Pinheiros.

Nesta semana, as atenções se voltam para Brasília, onde o Uniceub, tricampeão do NBB, tenta vaga num grupo composto também por Malvin, do Uruguai, Regatas Corrientes, da Argentina, e Amistad, da Bolívia. A primeira rodada será terça-feira: Malvin x Regatas (19h10) e Uniceub x Amistad.