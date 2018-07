Nowitzki bate recorde de 'lenda' e Mavericks vencem Kings de virada

Considerado por muitos o melhor estrangeiro da NBA em todos os tempos, o alemão Dirk Nowitzki deu mais um motivo para os defensores desta tese na rodada de terça-feira. Ele marcou 23 pontos na vitória do Dallas Mavericks sobre o Sacramento Kings por 106 a 98, em casa, e se tornou o maior cestinha da história da liga nascido fora dos Estados Unidos, ultrapassando a lenda nigeriana Hakeem Olajuwon.

Nowitzki chegou aos 26.953 pontos, sete a mais que Olajuwon, na nona colocação entre os maiores cestinhas da história da NBA. "Passar o ''The Dream'' (apelido pelo qual Olajuwon era conhecido) é inacreditável. Ele era impossível de marcar. Seu trabalho de pés, sua habilidade, suas mãos, seu toque foi inigualável. Então estou muito orgulhoso", disse o alemão de 36 anos, que está em sua 17.ª temporada com os Mavericks.

Em quadra, seus 23 pontos foram fundamentais para a terceira maior virada da história do time texano, que chegou a estar perdendo por 24 pontos no segundo período. Os 19 pontos de Chandler Parsons, os 16 de Monta Ellis e os 14 pontos e 11 rebotes de Tyson Chandler também colaboraram para o feito. Mas o cestinha saiu do lado dos Kings: Rudy Gay, com 26 pontos.

Quem também quebrou um recorde na terça, mas de forma negativa, foi Kobe Bryant. Na derrota do Los Angeles Lakers para o Memphis Grizzlies, líder do Oeste, por 107 a 102, fora de casa, o ala falhou em 16 dos 26 chutes que tentou, se tornando o jogador com mais arremessos errados na história da liga, ultrapassando a lenda do Boston Celtics John Havlicek.

Mesmo assim, Kobe terminou como cestinha da partida, com 28 pontos, na sexta derrota em sete jogos disputados pelos Lakers na temporada. O time californiano parou no jogo coletivo do Memphis Grizzlies, que teve seis jogadores com pelo menos dez pontos. Destaque para o armador Mike Conley, que anotou 23.

Ainda na terça, em confronto de dois candidatos ao título da Conferência Oeste, o San Antonio Spurs, sem o lesionado Tiago Splitter, conseguiu uma difícil vitória sobre o Golden State Warriors, fora de casa, por 113 a 100. O destaque do jogo foi o armador Tony Parker, que terminou com 28 pontos, além de sete assistências. Mas o cestinha saiu do lado dos donos da casa: Klay Thompson, com 29 pontos. Leandrinho ficou dez minutos em quadra e anotou somente dois pontos.

Nos outros jogos da noite, o Toronto Raptors se manteve na liderança do Leste com a vitória por 104 a 100 sobre o Orlando Magic. O Portland Trail Blazers suou, mas derrotou o Charlotte Hornets por 102 a 100, graças aos 29 pontos de LaMarcus Aldridge. Já o combalido Oklahoma City Thunder, sem Russell Westbrook e Kevin Durant, caiu para o Milwaukee Bucks por 85 a 78.

