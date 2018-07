Nowitzki brilha e Mavericks bate Blazers na prorrogação

Com atuação decisiva de Dirk Nowitzki, o Dallas Mavericks venceu o Portland Trail Blazers por 111 a 101, em casa, na prorrogação, pela rodada deste sábado da NBA. Cestinha de sua equipe, com 25 pontos, o astro alemão foi o autor de uma cesta de três que garantiu empate por 96 a 96, a 20 segundos do fim do tempo normal, e assim foi fundamental para ajudar o seu time a garantir a quinta posição da Conferência Oeste da liga de basquete dos Estados Unidos, agora com 35 vitórias em 53 jogos.

Mesmo com a doída derrota, pois chegou a estar vencendo por 16 pontos no último quarto da partida, o Blazers seguiu à frente do Mavericks como quarto colocado do Oeste, agora tendo sido derrotado em 17 de 51 confrontos nesta temporada regular.

Além de contar com Nowitzki decisivo, o time do Texas também foi impulsionado pelas boas atuações de Carl Parsons, Monta Ellis e Tyson Chandler. Os dois primeiros marcaram 20 pontos cada um, enquanto o terceiro fez um "double-double" de 11 pontos e 13 rebotes. Devin Harris, por sua vez, saiu do banco de reservas e brilhou ao marcar 16 pontos, pegar sete rebotes, dar duas assistências, um toco e roubar duas bolas.

Pelo lado do Blazers, os grandes destaques foram Damian Lillard, cestinha da partida, com 26 pontos, enquanto LaMarcus Aldridge contabilizou dois dígitos em dois fundamentos ao fazer 25 pontos e apanhar 14 rebotes.

Outro time que brilhou na rodada deste sábado foi o Chicago Bulls, que mesmo atuando fora de casa arrasou o New Orleans Pelicans por 107 a 72, assegurando assim a quarta posição da Conferência Leste, agora com 31 triunfos em 50 partidas. Já o Pelicans é o nono do Oeste, logo abaixo da zona de classificação para os playoffs.

Com forte atuação coletiva, o Bulls teve apenas um dos 12 jogadores que entraram em quadra no duelo sem pontuar, enquanto Pau Gasol e Derick Rose foram os cestinhas do jogo, com 20 pontos cada um. Tony Snell, por sua vez, fez 19 pontos pelo time visitante, que ainda contou com 18 pontos de Jimmy Butler. Grande nome do confronto, Gasol ainda anotou um "double-double" ao pegar 15 rebotes, sendo 11 deles defensivos.

Líder da Conferência Oeste, o Golden State Warriors também justificou o seu favoritismo ao superar o combalido New York Knicks, lanterna do Leste, por 106 a 92, fora de casa. Único brasileiro em quadra, Leandrinho atuou por apenas pouco mais de 12 minutos no Madison Square Garden, nos quais anotou somente três pontos pelo Warriors.

Essa foi a 40ª vitória em 49 jogos do time de Oakland nesta temporada. E os destaques deste novo triunfo foram Stephen Curry, cestinha com 22 pontos, e Draymond Green, que fez 20 pontos e apanhou 13 rebotes. No outro extremo da tabela, o Knicks sofreu sua 41ª derrota em 51 partidas.

Outro brasileiro que esteve em quadra na rodada deste sábado foi o pivô Nenê. E, com dez pontos, cinco rebotes e quatro assistências, ele ajudou o Washington Wizards a surrar o Brooklyn Nets por 114 a 77, em casa, onde o time da capital norte-americana se garantiu na terceira posição da Conferência Leste, agora com 32 triunfos em 52 partidas.

Com o resultado, o Wizards também quebrou uma série de cinco derrotas seguidas. Já o Nets, que teve Brook Lopez como cestinha do jogo, com 19 pontos, é o nono colocado do Leste, agora com 29 derrotas na competição.

Confira os resultados da rodada de sábado da NBA:

New Orleans Pelicans 72 x 107 Chicago Bulls Washington Wizards 114 x 77 Brooklyn Nets New York Knicks 92 x 106 Golden State Warriors Philadelphia 76ers 89 x 81 New Orleans Pelicans Dallas Mavericks 111 x 101 Portland Trail Blazers Milwaukee Bucks 96 x 93 Boston Celtics Utah Jazz 102 x 90 Sacramento Kings

Confira os jogos deste domingo: