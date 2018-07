Nowitzki jogará Europeu de Basquete pela Alemanha O alemão Dirk Nowitzki anunciou nesta sexta-feira que disputará o Campeonato Europeu de Basquete, que acontecerá na Lituânia, entre 31 de agosto e 18 de setembro, e dará vaga para a Olimpíada de Londres, em 2012. A decisão do jogador surpreende pelo pouco tempo que teve de férias, já que no dia 12 de junho ele disputou a última partida da final da NBA, quando ajudou o Dallas Mavericks a se sagrar campeão, diante do Miami Heat.