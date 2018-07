Nowitzki se torna o sétimo maior cestinha da história da NBA

A rodada de terça-feira da NBA foi histórica para Dirk Nowtizki. Com 15 pontos, o alemão se tornou o sétimo maior cestinha da história da liga norte-americana de basquete, com 27.412, superando Moses Malone. E ele ainda comemorou o triunfo do Dallas Mavericks por 96 a 88 sobre o Brooklyn Nets, fora de casa, em duelo definido apenas na prorrogação.

Além disso, o Mavericks conquistou a sexta vitória consecutiva na temporada, o que o deixa em quarto lugar na Conferência Oeste, com 26 triunfos e dez derrotas. Além de Nowitzki, Monta Ellis também se destacou pelo time de Dallas ao marcar 19 pontos. Tyson Chandler anotou 14 pontos e obteve 13 rebotes, enquanto Rajon Rondo só marcou dois pontos, mas deu 14 assistências e conquistou dez rebotes.

Brook López foi o cestinha da partida com 22 pontos e ainda conquistou 13 rebotes pelo Nets. Já Jarrett Jack somou 20 pontos e dez assistências. Batido, o time do Brooklyn ocupa a sétima colocação no Leste com 16 vitórias em 34 partidas.

O Golden State Warriors segue na liderança da Conferência Oeste e com a melhor campanha da temporada 2014/2015 da NBA. Pela rodada de segunda-feira, a equipe de Oakland contou com boa atuação da sua defesa para conter os astros do Oklahoma City Thunder para superar o oponente por 117 a 91, em casa.

Harrison Barnes foi o cestinha da partida com 23 pontos, a sua maior marca neste campeonato, e Draymond Green capturou 13 rebotes e anotou 11 pontos pelo Warriors. Já o brasileiro Leandrinho Barbosa permaneceu em quadra por apenas quatro minutos e registrou quatro pontos e uma assistência pelo time de Oakland, agora com 27 vitórias e cinco derrotas.

Russel Westbrook marcou 22 pontos pelo Thunder e Durant somou 14 pontos e dez rebotes. O Warriors foi ao intervalo com uma vantagem de 20 pontos - 65 a 45 - e não teve a sua vitória ameaçada pelo Thunder, que fracassou na sua tentativa de superar a marca de 50% de aproveitamento pela primeira vez na temporada. Com 17 triunfos em 35 partidas, o time está apenas em décimo lugar no Oeste.

Já o Philadelphia 76ers enfim conquistou a sua primeira vitória como mandante na NBA. Após 14 derrotas, o time da Filadélfia se aproveitou das ausências de LeBron James e Kyrie Irving, além do brasileiro Anderson Varejão, que só voltará a jogar na próxima temporada, para derrotar o Cleveland Cavaliers por 95 a 92.

Tony Wroten anotou 20 pontos pelo 76ers, incluindo a bandeja que significou a vantagem definitiva a 9s1 do fim do último quarto. Já Michael Carter Williams fez 18 pontos e deu 13 assistências pelo time da Filadélfia, o penúltimo colocado da Conferência Leste com apenas cinco triunfos em 33 partidas.

Kevin Love anotou 28 pontos, sendo o cestinha do confronto, e ainda obteve 19 rebotes pelo Cavaliers, que está em quinto lugar no Leste, com 19 vitórias e 16 derrotas.

Também na noite de segunda-feira, o Washington Wizards encerrou uma série de três derrotas na NBA, ao derrotar o New Orleans Pelicans por 92 a 85, fora de casa. John Wall anotou 15 pontos e deu 12 assistências pelo Wizards, que teve cinco jogadores marcando ao menos dez pontos.

O brasileiro Nenê Hilário teve atuação discreta nos 26 minutos em que permaneceu em quadra com sete rebotes, seis pontos e uma assistência. O time de Washington é o quarto colocado na Conferência Leste com 23 vitórias e 11 derrotas.

Anthony Davis marcou 21 pontos e conquistou dez rebotes pelo Pelicans, que só esteve uma vez à frente do placar durante todo o duelo. Com 17 triunfos em 34 partidas, o time está em nono lugar no Oeste.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira da NBA:

Philadelphia 76ers 95 x 92 Cleveland Cavaliers

Boston Celtics 95 x 104 Charlotte Hornets Brooklyn Nets 88 x 96 Dallas Mavericks

Chicago Bulls 114 x 105 Houston Rockets

Memphis Grizzlies 105 x 83 New York Knicks Minnesota Timberwolves 101 x 110 Denver Nuggets

New Orleans Pelicans 85 x 92 Washington Wizards

Utah Jazz 101 x 105 Indiana Pacers

Portland Trail Blazers 98 x 94 Los Angeles Lakers

Golden State Warriors 117 x 91 Oklahoma City Thunder

Los Angeles Clippers 98 x 107 Atlanta Hawks

Confira os jogos da rodada de terça-feira da NBA:

Milwaukee Bucks x Phoenix Suns

San Antonio Spurs x Detroit Pistons