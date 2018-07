Nowitzki volta, mas Mavericks são massacrados pelos Spurs

SAN ANTONIO - Depois de ter sido submetido em outubro a uma cirurgia no joelho direito e ficar fora dos 27 primeiros jogos do Dallas Mavericks na temporada regular da NBA, Dirk Nowitzki teve um retorno amargo às quadras na noite do último domingo. Atuando fora de casa, o seu time foi massacrado pelo San Antonio Spurs, que ganhou por 129 a 91 e ofuscou a volta do MVP (jogador mais valioso) da edição retrasada na liga profissional de basquete dos Estados Unidos.

O ala/pivô alemão entrou em quadra quando faltavam 6 minutos e 28 segundos para o término do primeiro quarto, entre aplausos e vaias dos torcedores, e teve uma atuação discreta. Ele atuou por 20 minutos, nos quais acumulou oito pontos e seis rebotes.

Já o Spurs comemorou uma atuação que pode ser considerada histórica para a franquia do Texas, pois a equipe simplesmente bateu o seu recorde de cestas de três pontos convertidas em um só jogo da NBA em todos os tempos. Foram nada menos do que 20 tiros certeiros de longa distância em 30 tentativas, fato que impulsionou a diferença de 38 pontos no placar final do confronto.

Danny Green, com sete acertos em oito arremessos de três, foi o grande chutador da equipe no duelo. Ele saiu de quadra com 25 pontos, o que foi também a sua maior marca pessoal, e foi o cestinha da partida. Tony Parker, Kawhi Leonard, Tim Duncan e Stephen Jackson, com respectivos 18, 17, 15 e 14 pontos, foram os outros principais destaques da equipe da casa.

Já o brasileiro Tiago Splitter voltou a atuar como titular pelo Spurs. Ele marcou apenas cinco pontos, mas foi quem mais pegou rebotes no time, com sete ao total, assim ajudando a sua equipe a ficar no terceiro lugar da Conferência Oeste, com 21 vitórias e oito derrotas.

Em outro jogo de destaque da noite do último domingo, o New York Knicks venceu o Minnesota Timberwolves por 94 a 91, no Madison Square Garden, em um jogo no qual foi empurrado por mais uma bela atuação de Carmelo Anthony. Com 12 pontos seguidos a menos de dois minutos para o fim do jogo, ele foi o cestinha da equipe, com 33 ao total, além de ter contabilizado sete rebotes e duas assistências.

J.R. Smith e Tyson Chandler, com 19 e 16 pontos, respectivamente, foram outros dois destaques do Knicks, que ainda teve Raymond Felton fazendo 15 pontos. Assim, o time segue na cola do líder Miami Heat na Conferência Leste, com 20 vitórias em 27 partidas.

O Timberwolves, por sua vez, vendeu caro a derrota para o Knicks fora de casa e viu o pivô montenegrino Nikola Pekovic brilhar com 21 pontos e 17 rebotes. O ala Dante Cunningham também conseguiu um "double-double" pelo time ao contabilizar 12 pontos e dez rebotes.

Depois dos confrontos disputados no último domingo, a NBA não terá jogos nesta segunda-feira por causa do feriado de Natal, mas já volta a contar com cinco partidas nesta terça, que serão as seguintes: Brooklyn Nets x Boston Celtics, Los Angeles Lakers x New York Knicks, Miami Heat x Oklahoma City Thunder, Chicago Bulls x Houston Rockets e Los Angeles Clippers x Denver Nuggets.

Confira os resultados deste domingo na NBA:

Brooklyn Nets 95 x 92 Philadelphia 76ers

New York Knicks 94 x 91 Minnesota Timberwolves

Orlando Magic 93 x 97 Utah Jazz

San Antonio Spurs 129 x 91 Dallas Mavericks

Phoenix Suns 77 x 103 Los Angeles Clippers

Sacramento Kings 108 x 96 Portland Trail Blazers