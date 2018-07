Nuggets acaba com invencibilidade do Lakers na NBA

Atual bicampeão da NBA, o Los Angeles Lakers começou a temporada 2010/2011 de forma arrasadora, vencendo as oito primeiras partidas que disputou. Mas a invencibilidade acabou na noite de quinta-feira, quando foi derrotado fora de casa pelo Denver Nuggets, por 118 a 112, em jogo que teve boa atuação do brasileiro Nenê. Em outro destaque da rodada, o Boston Celtics derrotou o badalado time do Miami Heat por 112 a 107.

Nos 31 minutos que esteve em quadra, Nenê anotou 18 pontos e cinco rebotes para o Nuggets. Mas o principal destaque do time de Denver foi mesmo o ala Carmelo Anthony, que conseguiu um "double-double", com 32 pontos e 13 rebotes. O cestinha do confronto, porém, saiu do lado de Los Angeles: Kobe Bryant fez 34 pontos e foi mais uma vez ajudado por Pau Gasol, que terminou com 17 pontos e 20 rebotes.

Com a sua primeira derrota na temporada, o atual bicampeão da liga norte-americana de basquete deixa a liderança da Conferência Oeste para o New Orleans Hornets, único time ainda invicto na competição, com sete vitórias em sete jogos. Enquanto isso, o Denver Nuggets passou a ter cinco vitórias em nove partidas disputadas.

Na outra grande partida da noite de quinta-feira, o Boston Celtics não tomou conhecimento do temido Miami Heat e, mesmo fora de casa, venceu por 112 a 107. Foi a segunda vitória do atual vice-campeão da NBA em dois jogos disputados com o time que reuniu os astros LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh - na abertura da temporada, o Celtics já tinha vencido em casa por 88 a 80.

A equipe de Boston contou com grande atuação de Ray Allen. O ala acertou sete das nove tentativas da linha dos três pontos e terminou a partida como cestinha, com 35 pontos. Enquanto isso, o armador Rajon Rondo se destacou novamente nas assistências, com um total de 16 para o Celtics.

Pelo lado de Miami, o melhor em quadra foi o astro LeBron James. Maior contratação da temporada, o ala/armador ficou a uma assistência do "triple-double", ao anotar 35 pontos, 10 rebotes e nove passes decisivos. Chris Bosh fez uma partida razoável, com 15 pontos e 7 rebotes, enquanto Dwyane Wade foi mal e terminou com apenas oito pontos e três assistências.

Ainda na rodada de quinta-feira, o Chicago Bulls atropelou o Golden State Warriors, uma das surpresas da temporada, ao ganhar por 120 a 90. Assim, chegou à sua quarta vitória. Luol Deng foi o melhor em quadra, com 26 pontos e 11 rebotes para o Bulls. Ele contou ainda com o auxílio dos outros quatro titulares do time, todos com mais de dez pontos.

Monta Ellis foi novamente o destaque do Warriors. O ala é o melhor jogador da boa campanha que faz a equipe, com 24 pontos, cinco rebotes e cinco assistências. Assim, ele é o segundo maior cestinha da temporada da NBA, com 26,8 pontos de média, atrás apenas de Kevin Durant, que tem 28,1 pelo Oklahoma City Thunder.

Confira os resultados desta quinta-feira na NBA:

Denver Nuggets 118 x 112 Los Angeles Lakers

Miami Heat 107 x 112 Boston Celtics

Chicago Bulls 120 x 90 Golden State Warriors

