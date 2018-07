Nuggets bate Cavaliers e vence 9º jogo seguido na NBA

Em excelente fase, a equipe de Denver venceu 15 das últimas 17 partidas e não conquistava uma série de triunfos tão longa desde que ganhou 10 jogos seguidos entre 30 de março e 15 de abril de 2005. A última derrota da franquia foi em 18 de janeiro, para o Washington Wizards.

Kyrie Irving foi o cestinha da partida com 26 pontos e Alonzo Gee anotou 20 para o Cavaliers, que vinha embalado por três vitórias consecutivas e não conta com o brasileiro Anderson Varejão, afastado por problemas médicos. A equipe, 12ª colocada na Conferência Leste da NBA, não consegue quatro triunfos seguidos desde o período entre 17 e 24 de março de 2010, na última temporada de LeBron James na franquia.

Também na noite de sábado, o Golden State Warriors sofreu a quarta derrota consecutiva ao perder para o Dallas Mavericks por 116 a 91, fora de casa. Apesar do momento ruim, a equipe da Califórnia está na sexta colocação na Conferência Leste, na zona de classificação para os playoffs, ao contrário do Mavericks no Oeste.

Shawn Marion foi o cestinha da partida com 26 pontos e ainda obteve 11 rebotes para a equipe de Dallas, que tinha perdido os dois jogos anteriores contra o Warriors nesta temporada. Já Elton Brand somou 11 pontos e 11 rebotes. Stephen Curry foi o principal destaque do Warriors na partida ao anotar 18 pontos.

Confira os resultados da rodada de sábado da NBA:

Cleveland Cavaliers 103 x 111 Denver Nuggets

Philadelphia 76ers 87 x 76 Charlotte Bobcats

Milwaukee Bucks 100 x 105 Detroit Pistons

Dallas Mavericks 116 x 91 Golden State Warriors

Sacramento Kings 120 x 109 Utah Jazz

Confira os jogos da rodada deste domingo da NBA:

New York Knicks x Los Angeles Clippers

Miami Heat x Los Angeles Lakers

Boston Celtics x Denver Nuggets

Toronto Raptors x New Orleans Hornets

Orlando Magic x Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies x Minnesota Timberwolves

Brooklyn Nets x San Antonio Spurs

Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings x Houston Rockets