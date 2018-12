Nuggets bate o Raptors em casa e alcança a ponta do Oeste na NBA

A rodada de domingo da NBA colocou frente a frente duas das principais equipes da temporada. No Colorado, o Denver Nuggets aproveitou o fator casa para derrotar o Toronto Raptors e chegar à ponta do Oeste. O pivô Nikola Jokic mais uma vez liderou a equipe no triunfo por 95 a 86.

Esta foi a décima vitória do Nuggets nos últimos 12 jogos e, apesar do resultado, a equipe teve muita dificuldade para alcançá-la. O Nuggets chegou a estar perdendo por 13 pontos no terceiro período, mas emendou uma sequência de 23 a 2 para virar o placar, disparar e garantir o triunfo.

Jokic foi o destaque do Nuggets com 26 pontos, além de nove rebotes, enquanto Jamal Murray contribuiu com 19. Pelo lado do Raptors, o cestinha foi Kawhi Leonard, com 29 pontos. A equipe sentiu bastante a falta do armador Kyle Lowry, que não atuou.

Com o resultado, o Nuggets chegou ao 20.º triunfo em 29 partidas, na ponta do Oeste. Apesar da derrota, a nona em 32 partidas disputadas, o Raptors também segue na liderança do Leste.

Fora de casa, o Los Angeles Lakers caiu por 128 a 110 no domingo, em uma das piores atuações de LeBron James desde que chegou à franquia californiana. O astro marcou somente 13 pontos e não impediu a 12.ª derrota do quarto colocado da Conferência Oeste. O Wizards, com 12 triunfos, é apenas o 11.º do Leste.

Em dia pouco inspirado dos titulares, o destaque do Lakers ficou por conta do reserva Kentavious Caldwell-Pope, autor de 25 pontos. Mas de nada adiantou diante da incrível atuação do armador John Wall (40 pontos, 14 assistências e seis rebotes) e do bom jogo de Bradley Beal (25 pontos e 12 rebotes).

Terceiro colocado do Leste, o Indiana Pacers somou o 20.º triunfo em 30 partidas ao passar pelo New York Knicks por 110 a 99, com 26 pontos, oito rebotes e sete assistências de Victor Oladipo. Pelo Knicks, 12.º da conferência, destaque para os 20 pontos e 15 rebotes de Enes Kanter.

Logo atrás do Pacers, o quarto colocado Philadelphia 76ers também venceu no domingo ao fazer 128 a 105 sobre o Cleveland Cavaliers, penúltimo do Leste. O armador Ben Simmons conduziu o triunfo com um "triple-double", com 22 pontos, 14 assistências e 11 rebotes.

No Texas, o Sacramento Kings acabou com a sequência de 11 triunfos do Dallas Mavericks em casa ao fazer 120 a 113. De'Aaron Fox e Buddy Hield marcaram 28 pontos pelo Kings, mesmo número do novato Luka Doncic, que ainda teve nove assistências pelo Mavericks.

Confira os resultados de domingo da NBA:

Brooklyn Nets 144 x 127 Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers 105 x 128 Philadelphia 76ers

Indiana Pacers 110 x 99 New York Knicks

Washington Wizards 128 x 110 Los Angeles Lakers

Dallas Mavericks 113 x 120 Sacramento Kings

New Orleans Pelicans 96 x 102 Miami Heat

Denver Nuggets 95 x 86 Toronto Raptors

Acompanhe as partidas da NBA nesta segunda-feira:

Detroit Pistons x Milwaukee Bucks

New York Knicks x Phoenix Suns

Houston Rockets x Utah Jazz

Minnesota Timberwolves x Sacramento Kings

Oklahoma City Thunder x Chicago Bulls

San Antonio Spurs x Philadelphia 76ers

Golden State Warriors x Memphis Grizzlies

Los Angeles Clippers x Portland Trail Blazers