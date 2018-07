Nuggets derrota Kings e amplia série invicta na NBA

Danilo Gallinari foi o cestinha do time da casa, com 19 pontos, mas não foi o único destaque. Kenneth Faried contribuiu com outros 17 pontos e nove rebotes. Pelo Kings, DeMarcus Cousins anotou 24 pontos e 15 rebotes e John Salmons registrou 18 pontos.

O resultado manteve o Denver em posição tranquila na tabela da Conferência Oeste. O time ocupa o terceiro lugar, com 49 vitórias e 22 derrotas. Já o Sacramento é o antepenúltimo, com poucas chances de classificação, considerando seus 25 triunfos e 45 derrotas.

Único brasileiro a entrar em quadra nesta rodada, Nenê teve atuação mais discreta do que no dia anterior. Depois de ajudar o Washington Wizards a bater o Los Angeles Lakers, fora de casa, o jogador marcou apenas 9 pontos na derrota diante do Golden State Warriors por 101 a 92, novamente longe da torcida.

O grande destaque da partida foi Stephen Curry, autor de 35 pontos para os donos da casa. Ele só não foi mais decisivo porque precisou deixar a quadra mais cedo por conta de uma lesão no tornozelo. Pelo lado do Wizards, Cartier Martin foi o maior pontuador, com 23 acertos.

Confira os resultados da rodada de sábado:

Charlotte Bobcats 91 x 92 Detroit Pistons

New York Knicks 110 x 84 Toronto Raptors

Chicago Bulls 87 x 84 Indiana Pacers

Memphis Grizzlies 110 x 106 Boston Celtics

Denver Nuggets 101 x 95 Sacramento Kings

Los Angeles Clippers 101 x 95 Brooklyn Nets

Golden State Warriors 101 x 92 Washington Wizards

Jogos deste domingo:

Milwaukee Bucks x Atlanta Hawks

Miami Heat x Charlotte Bobcats

Houston Rockets x San Antonio Spurs

Oklahoma City Thunder x Portland Trail Blazers

Minnesota Timberwolves x Chicago Bulls

Dallas Mavericks x Utah Jazz

Phoenix Suns x Brooklyn Nets

Sacramento Kings x Philadelphia Sixers