Nuggets e Knicks negociam transferência de Carmelo Anthony

NOVA YORK - As equipes do Denver Nuggets e do New York Knicks voltaram a retomar as conversas sobre a possível transferência do ala Carmelo Anthony e na qual também se veria envolvido o Minnesota Timberwolves.

As negociações estão sendo feitas e as equipes pretendem concluí-las antes da data limite para fazer transferências, que é o dia 24 de fevereiro, de acordo com diversas fontes ligadas à NBA.

Nas propostas iniciais, os Knicks enviariam o ala-pivô Anthony Randolph e o pivô Eddy Curry para os Timberwolves, e estes mandariam o ala-armador Corey Brewer, oferecendo uma escolha de primeira rodada ao Nuggets, enquanto a equipe de Denver receberia também o ala Wilson Chandler de Nova York.

Mas uma fonte dos Timberwolves disse neste domingo que a equipe não aprovaria uma negociação nesses termos, mas que estão abertos a continuar os diálogos se houver outros jogadores envolvidos.

Acrescentou que o acordo poderia ser concluído antes do meio da semana, embora outras fontes indiquem que as conversas têm como referência a data limite.