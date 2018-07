Nuggets vencem, ampliam série e garantem vaga nos playoffs da NBA

DENVER - O Denver Nuggets atingiu a marca de 14 vitórias consecutivas na rodada de quinta-feira, quando derrotou o Philadelphia 76ers por 101 a 100, em casa, e superou a maior sequência de triunfos da franquia na história da NBA. Confiante, o time do Colorado conseguiu o resultado mesmo sem mostrar o mesmo bom basquete que vinha desempenhando nas últimas partidas, e suou para vencer.

O triunfo foi o 48.º do quinto colocado da Conferência Oeste na temporada, garantindo-lhe uma vaga nos playoffs. Andre Miller marcou 21 pontos para o Nuggets ocupando a vaga de Ty Lawson, que não atuou, enquanto Jrue Holiday (18 pontos e 15 assistências), Damien Wilkins (24 pontos) e Spencer Hawes (17 pontos e 12 rebotes) lideraram o 76ers, que chegou a abrir 98 a 90 com dois minutos para o fim do jogo.

O grande destaque da partida, no entanto, foi Corey Brewer (29 pontos), que comandou a reação. Com o Nuggets atrás por cinco pontos, ele acertou uma bola de três a dez segundos para o fim do jogo. O time do Colorado ainda contou com a ineficiência do 76ers. Evan Turner errou dois lances livres na sequência e deu aos mandantes a última chance. Aí, foi a vez de Wilkins errar e cometer falta em Brewer, que tentava o arremesso de três. O ala não perdoou, acertou os três lances livres e garantiu a vitória.

Ainda na quinta-feira, o Portland Trail Blazers surpreendeu o Chicago Bulls fora de casa e venceu por 99 a 89, mantendo vivo o sonho de classificação para os playoffs. A equipe é apenas a 11.ª do Oeste, com quatro vitórias a menos que o Lakers, que hoje garantiria a oitava vaga.

Para vencer, o Blazers contou com grandes exibições de dois dos seus principais jogadores. O armador novato Damian Lillard anotou 24 pontos, enquanto o pivô LaMarcus Aldridge foi ainda melhor, com 28. Pelo Bulls, destaque para os 18 pontos de Joakim Noah e os 16 pontos e 11 rebotes de Carlos Boozer.

Fechando a rodada, aconteceu o confronto de dois dos piores times do Oeste. Em casa, o Sacramento Kings, 12.º, derrotou o Minnesota Timberwolves, 13.º, por 101 a 98. Foram 24 pontos para o armador Isaiah Thomas e 21 para o ala/armador Tyreke Evans, que lideraram o time californiano.

Veja as partidas desta sexta-feira na NBA:

Toronto Raptors x New York Knicks

Orlando Magic x Oklahoma City Thunder

Indiana Pacers x Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks x Portland Trail Blazers

Miami Heat x Detroit Pistons

New Orleans Hornets x Memphis Grizzlies

Houston Rockets x Cleveland Cavaliers

Dallas Mavericks x Boston Celtics

San Antonio Spurs x Utah Jazz

Phoenix Suns x Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers x Washington Wizards