Nuggets vencem com show de Jokic e acabam com 11 jogos de invencibilidade do Jazz

O Utah Jazz entrou em quadra na rodada de domingo da NBA com a melhor campanha de toda a liga e 11 jogos de invencibilidade na temporada regular. Mas encontrou pela frente um inspirado pivô sérvio Nikola Jokic, que comandou a vitória do Denver Nuggets por 128 a 117, em partida disputada na Ball Arena, em Denver, com seus 47 pontos - a maior marca de sua carreira.

Jokic acertou 17 de 26 arremessos de quadra, sendo 4 de 4 nas bolas de três e 9 de 10 nos lances livres. Em 37 minutos de atuação, o sérvio ainda agarrou 12 rebotes e distribuiu cinco assistências. As façanhas não terminaram por aí, já que os 33 pontos do pivô somente no primeiro tempo foram a maior marca em um primeiro tempo de um jogador dos Nuggets desde os também 33 pontos de Allen Iverson, em dezembro de 2007.

Leia Também Em jogo emocionante, Lakers vencem os Celtics por um ponto e se recuperam na NBA

Com a sexta vitória nas últimas sete partidas, a franquia do Colorado subiu para a quarta colocação na Conferência Oeste. O Jazz, com seu quinto revés em 20 jogos, deixou a liderança geral e da conferência para o Los Angeles Clippers.

Bojan Bogdanovic foi o maior pontuador do time de Utah, com 29 pontos em 8 de 13 arremessos de quadra convertidos. Atrás dele, Donovan Mitchell, de volta depois de dois jogos de ausência, teve somente 13 pontos e Jordan Clarkson, vindo do banco de reservas, também contribuiu com 13.

Para assumir a primeira colocação na NBA - com 16 vitórias e cinco derrotas -, os Clippers derrotaram o New York Knicks por 129 a 115, no ginásio Madison Square Garden, em Nova York. O astro Kawhi Leonard foi o grande destaque do time da Califórnia ao anotar 28 pontos. Paul George também teve boa atuação com 17 pontos, oito rebotes e cinco assistências. Na equipe nova-iorquina, o melhor em quadra foi mais uma vez Julius Randle, com 27 pontos e 12 rebotes.

Na capital dos Estados Unidos, um final emocionante levou o Washington Wizards ao triunfo contra o Brooklyn Nets por 149 a 146. Mesmo cinco pontos atrás a 12.3 segundos do fim, o time de Washington "renasceu das cinzas" com uma bola de três improvável de Bradley Beal, seguida de uma roubada crucial de Garrison Mathews, e por fim, de um arremesso heroico de Russell Westbrook a 4.4 segundos do fim.

Westbrook teve 41 pontos, 10 rebotes e oito assistências, enquanto que Beal anotou 37 pontos, cinco rebotes e quatro assistências para os Wizards. Os Nets tiveram quebrada uma sequência de quatro vitórias seguidas. Kevin Durant (37 pontos), Joe Harris (30 pontos) e Kyrie Irving (26 pontos e oito assistências) foram os destaques.

Confira a rodada de domingo da NBA

New York Knicks 115 x 129 Los Angeles Clippers

Denver Nuggets 128 x 117 Utah Jazz

Indiana Pacers 110 x 119 Philadelphia 76ers

Toronto Raptors 115 x 102 Orlando Magic

Washington Wizards 149 x 146 Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves 109 x 104 Cleveland Cavaliers

