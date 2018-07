Nuggets vencem e encerram a série de triunfos dos Lakers

DENVER - Em busca de uma vaga nos playoffs da temporada 2012/2013 da NBA, o Los Angeles Lakers sofreu um revés na rodada de segunda-feira. Fora de casa, a equipe da Califórnia perdeu para o Denver Nuggets por 119 a 108, interrompendo uma sequência de três vitórias. Assim, a equipe continua fora da zona de classificação, em nono lugar na Conferência Oeste, com apenas 28 triunfos em 58 partidas.

Substituto do contundido Danilo Gallinari, Wilson Chandler se destacou pelo Nuggets ao anotar 23 pontos, um a mais do que Ty Lawson. Andre Iguodala somou 14 pontos e 12 assistências, enquanto Kenneth Faried fez 12 pontos e conseguiu 10 rebotes. Assim, a equipe conquistou o nono triunfo consecutivo como mandante e ocupa a quinta colocação no Oeste, com 36 vitórias em 58 jogos. Kobe Bryant foi o cestinha da partida com 29 pontos e ainda deu nove assistências pelo Lakers. Já Dwight Howard anotou 15 pontos e obteve 14 rebotes.

O Washington Wizards conquistou a terceira vitória consecutiva na temporada ao vencer o Toronto Raptors por 90 a 84, fora de casa, na noite de segunda. Bradley Beal anotou 20 pontos para a equipe, enquanto o brasileiro Nenê Hilário somou 11 pontos, nove rebotes e três assistências nos 30 minutos em que permaneceu em quadra pelo Wizards, equipe de pior campanha como visitante na NBA, com apenas cinco triunfos em 27 partidas. Em boa fase, a equipe ganhou 14 dos últimos 23 jogos no campeonato. DeMar DeRozan foi o cestinha da partida com 25 pontos para o Raptors, que vinha embalado, com seis vitórias nas sete partidas anteriores.

Em partida definida apenas na prorrogação, o Boston Celtics bateu o Utah Jazz por 110 a 107, fora de casa. Paul Pierce foi um dos cestinhas da partida, com 26 pontos, incluindo sete consecutivos anotados durante a prorrogação. Assim, compensou o erro no arremesso no estouro do cronômetro do quarto período, o que levou o duelo para a prorrogação. Kevin Garnett também se destacou pelo Celtics, sétimo colocado na Conferência Leste, com 13 pontos e 10 rebotes. Gordon Hayward marcou 26 pontos para o Jazz, que está na sétima posição no Oeste, e Al Jefferson somou 15 pontos e 11 rebotes.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira da NBA:

Toronto Raptors 84 x 90 Washington Wizards

Detroit Pistons 103 x 114 Atlanta Hawks

Denver Nuggets 119 x 108 Los Angeles Lakers

Utah Jazz 107 x 110 Boston Celtics

Confira os jogos da rodada desta terça-feira da NBA:

Philadelphia 76ers x Orlando Magic

Indiana Pacers x Golden State Warriors

Miami Heat x Sacramento Kings

Chicago Bulls x Cleveland Cavaliers

New Orleans Hornets x Brooklyn Nets

Dallas Mavericks x Milwaukee Bucks

Phoenix Suns x Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers x Charlotte Bobcats