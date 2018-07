Números grandiosos marcam 64ª edição do All-Star Game da NBA

A 64.º edição do All-Star Game reunirá neste domingo, às 23 horas (horário de brasília), os melhores jogadores da NBA e vai transformar o Madison Square Garden no centro das atenções do esporte no mundo. Além de craques como Kevin Durant, Tim Duncan, Lebron James e Pau Gasol, chama a atenção também os números que envolvem o evento.

A cidade de Nova York recebe o jogo das estrelas pela quinta vez (1954, 1955, 1968, 1998 e 2015), empatando com Los Angeles. Mais de 1.800 meios de comunicação farão a cobertura do jogo - 534 de fora dos Estados Unidos. O jogo será transmitido ao vivo para 215 países.

No total, 19 emissoras de tevê poderão veicular as imagens ao vivo em inglês, português, espanhol, francês, italiano, alemão, russo, grego, japonês e chinês. Além das redes de tevê, o jogo será veiculado por mais de 1.200 rádios espalhadas pelo mundo, além das mais variadas formas de transmissão por plataformas digitais.

No total, 216 jogadores (atuais e ex-craques) da NBA participarão das festividades antes, durante e depois da partida, incluindo integrantes do Hall da Fama do basquete. Kobe Bryant e Tim Duncan se tornarão os jogadores que mais vezes participaram do evento, com 17 e 15 jogos, respectivamente. Steve Kerr, técnico do Golden State Warriors, será o primeiro treinador a comandar um time do Jogos das Estrelas em sua primeira temporada na NBA desde Larry Bird, em 1998.

O jogo permitirá que mais de 1 milhão de jovens carentes nova-iorquinos recebam assistência até o final do ano, em um trabalho que envolve voluntariado e dinheiro para investimento na formação educacional das crianças assistidas por entidades da cidade.

Nas redes sociais, o jogo vai proporcionar uma explosão de interatividade. A NBA requisitou servidores extras para garantir que mais de 780 milhões de internautas consigam acessar e clicar e curtir em todos os canais da liga no Facebook, Twitter e Instagram, tendo acesso irrestrito aos conteúdos interativos sobre os jogadores e treinadores da NBA - os internautas também poderão eleger os quatro melhores jogadores de todos os tempos através do nba.com.

O jogo marcará o primeiro duelo entre irmãos de toda a história do All-Star Game - Pau Gasol, do Chicago Bulls, defenderá o time da Conferência Leste e seu irmão Marc Gasol, dos Memphis Grizzlies, jogará pela equipe da Conferência Oeste. Os irmãos espanhóis também são os primeiros jogadores europeus a serem votados para jogar como titulares no Jogo das Estrelas.