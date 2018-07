'O Flamengo investe muito para buscar grandes conquistas'

O técnico José Neto foi contratado para dirigir a equipe de basquete do Flamengo em junho de 2012 com o objetivo principal de fazer o time, primeiro campeão do Novo Basquete Brasil (NBB), voltar a subir no posto mais alto do pódio. O que Neto e o Rubro-Negro carioca não sabiam é que o casamento ajudaria ambos a chegarem no topo de suas histórias na modalidade.

Em seu início de trabalho, na temporada 2012/2013, o técnico conduziu o time à conquista de 20 jogos de invencibilidade, recorde do NBB. O desempenho culminou no título da competição. Mas o melhor estava por vir. Na temporada 2013/2014, o clube venceu todas as competições que disputou. Desta vez, além do Carioca e do NBB, vieram a taça da Liga das Américas e da Copa Intercontinental, títulos inéditos para o clube carioca.

Aproveitando o momento de ascensão, os dirigentes do Flamengo conseguiram levar o time para fazer uma pré-temporada com times da principal liga de basquete mundial, a NBA. Na última quarta-feira, a equipe realizou o primeiro dos três amistosos nos Estados Unidos e não entregou fácil a derrota por 100 a 88 para a franquia Phoenix Suns. Os próximos jogos estão serão contra o Orlando Magic e Memphis Grizzlies e estão marcados para esta terça-feira e dia 17 de outubro, respectivamente.

Em entrevista exclusiva ao Estado, por e-mail, em solo norte-americano, o técnico Neto falou sobre as perspectivas futuras do Flamengo. Ele também atua na seleção brasileira como auxiliar do treinador argentino, Rubén Magnano e comentou sobre a possibilidade de um dia comandar o Brasil. Confira a conversa na íntegra abaixo:

A que atribui a ascensão do Flamengo nas últimas duas temporadas, que culminaram no título da Liga das Américas e do Intercontinental?

Não podemos esquecer que nos últimos anos o Flamengo, um clube de tradição em Basquete no país, sempre investiu na modalidade. Acredito que foram vários os fatores que levaram ao êxito nas últimas temporadas. Uma proposta de trabalho que está sendo muito bem executada por todos: jogadores e comissão técnica. Formamos um grupo disposto a pagar um preço para obter esse êxito. Isto tudo, somado ao apoio da diretoria e uma torcida fantástica, deu uma força ainda maior ao time.

Como avalia esse período no comando do Flamengo? O que mudou na carreira, como profissional?

Está sendo um desafio interessante. Conseguimos formar um grupo que me deixa muito motivado a seguir melhorando todos os dias. Em uma equipe de alto nível, os resultados sem dúvida projetam o trabalho. Muda muito para nós que estamos mais à frente da equipe e temos a responsabilidade de atingir expectativas. Como profissional, posso dizer que continuo com o mesmo desejo de fazer com que aqueles que confiaram em meu trabalho possam ter suas objetivos atingidos.

Essa vitória sobre o Maccabi prova que o Flamengo está no mesmo nível que os times da Europa?

A diferença de investimento e estrutura das grandes equipes da Europa é muito grande comparada ao Brasil. No entanto, conseguimos jogar de igual para igual e vencer o Maccabi Tel-Aviv, uma das equipes mais vitoriosas da Euroliga. Isso, sem dúvida, nos mostra que podemos desenvolver um trabalho de alto nível no país.

Qual a expectativa para os jogos contra os times da NBA? Acha que dá para vencer os astros americanos? O que o Flamengo pode tirar desses amistosos?

A expectativa é de fazer bons jogos contra as equipes da NBA. Sabemos bem da dificuldade de enfrentar os adversários dessa pré-temporada oficial americana. Nossa equipe é formada por um grupo que se motiva com as dificuldades, em busca de superá-las. Iremos fazer o nosso máximo para ir atrás da vitória. Difícil mensurar o que é mais ou menos importante em uma experiência como esta, já que não são todos os times que tem partidas deste nível. Buscaremos aproveitar ao máximo esta oportunidade para fazer a equipe crescer.

O próximo sonho do basquete do Flamengo é se equiparar com as equipes da NBA?

Como disse anteriormente, temos a consciência da diferença que existe de investimento e estrutura entre o que temos hoje, e as equipes da NBA. Hoje, os americanos se tornaram uma referência para o basquete no mundo. Apesar disso, temos um hábito de sonhar grande sempre e trabalhar para tentar realizar estes sonhos. Por esta razão colocamos mais o foco naquilo que precisamos e podemos fazer para estar sempre em evolução.

Como é trabalhar em um clube que é mais tradicional pelo futebol? Como é o suporte dado pela direção para contratação de atletas e estrutura?

Sempre tivemos muito apoio para poder realizar nossa proposta de trabalho. Percebo um esforço muito grande de todos por parte da diretoria para viabilizar as necessidades da equipe, seja de estrutura ou de contratação de atletas. Temos uma identificação muito forte com a torcida que, mesmo sendo um clube com tanta tradição do futebol, sempre esteve presente, principalmente nos momentos mais importantes.

O Brasil teve um bom desempenho no último mundial, alguns jogadores têm sido procurados por equipes da NBA, como você avalia essa fase do basquete brasileiro? Há chance de bons resultados nas Olimpíadas?

Sou meio suspeito para falar sobre isso. Acredito muito na evolução do basquete nacional. Recentemente, no Mundial da Espanha, pudemos jogar de igual para igual com todas as equipes, e ficamos muito próximos de uma medalha. Na minha opinião, o basquete é uma das modalidades mais competitivas que existe, já que vários países podem perfeitamente disputar uma medalha sem que seja uma surpresa. O Brasil é um destes países com certeza.

Tem o objetivo de ser técnico da seleção brasileira?

Hoje eu sou assistente técnico de um dos treinadores mais vitoriosos do mundo, o qual respeito muito e tenho o prazer de trabalhar, que é Ruben Magnano. Até quando ele quiser, estarei ao lado dele para ajudá-lo a trabalhar pelo basquete do Brasil.

Você pode contar a emoção de conquistar o título Intercontinental, com a torcida invadindo a quadra?

É um titulo importante, uma emoção indescritível, um sonho que se realizava. A satisfação de conquistar para um clube do tamanho do Flamengo e de sua torcida é uma maneira de retribuir a confiança que depositaram em nosso trabalho e, de fato, sermos o "Orgulho da Nação".