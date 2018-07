O garoto de apenas 9 anos que encantou Michael Jordan

A habilidade de um menino de apenas nove anos encantou Michael Jordan, aquele que é considerado o melhor jogador de basquete de todos os tempos. O garoto acertou vários arremessos, de diferentes posições da quadra, para surpresa da ex-estrela da NBA que marcou época jogando pelo Chicago Bulls com camisa 23.

A 'apresentação' do garoto aconteceu em Santa Bárbara, nos EUA, e valeu um par de tênis da marca do ex-jogador para o menino prodígio e sua equipe de basquete. A ação a qual Jordan participou faz parte de um projeto social do ex-jogador chamado Flight School. O vídeo rapidamente ganhou as redes sociais e o YouTube.