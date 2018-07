Obama receberá campeões da NBA na próxima semana

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, encontrará na próxima semana os jogadores do Los Angeles Lakers, atuais campeões da NBA. Diferentemente do que costuma fazer, Obama não receberá os atletas na Casa Branca, residencial presidencial. O líder americano será acompanhado pelos jogadores durante uma ação de serviço comunitário, em um clube de Washington.

O encontro foi confirmado por um assessor presidencial nesta quinta-feira. A fonte não revelou se Obama aproveitará a ocasião para jogar uma "partida" contra a equipe do astro Kobe Bryant. No ano passado, os mesmos jogadores do Lakers, campeões também da temporada passada, tiveram uma recepção marcada pela informalidade na Casa Branca.

Bryant e seus companheiros Pau Gasol e Derek Fisher estiveram entre os jogadores que participaram de uma partida com Obama, em agosto. Fã declarado do basquete, o presidente precisou levar alguns pontos nos lábios após sofrer um corte durante um jogo recentemente.