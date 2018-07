Obras Sanitárias vence Pinheiros e fatura o Interligas

Segundo colocado na fase de classificação da NBB, o Pinheiros, junto de Franca, Brasília e Flamengo, ganhou folga na primeira etapa do mata-mata da competição brasileira. Enquanto eram definidos os outros quatro classificados para as quartas de final, o quarteto encontrou os quatro melhores times do Campeonato Argentino no Interligas.

Para chegar à final inédita, o Pinheiros precisou ficar com a primeira colocação do quadrangular "brasileiro", em Franca, que teve a presença dos donos da casa, do Atenas e do Libertad Sunchales, ambos da Argentina. O outro, composto por Brasília, Flamengo, Obras Sanitárias e Peñarol foi disputado em Mendoza, na Argentina, com vitória do Obras, que perdeu um de três jogos, mas avançou à decisão.

O Pinheiros agora volta a focar a NBB. Já no sábado começa o playoff quartas de final contra o Joinville, em Santa Catarina. O primeiro jogo em São Paulo é na terça-feira da semana que vem. Se preciso, o quinto jogo será no domingo, dia 1.º de maio.