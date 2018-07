Odom é eleito o melhor reserva na temporada da NBA

Para se tornar o primeiro jogador do Lakers a vencer tal prêmio, criado pela liga norte-americana de basquete em 1983, Odom liderou com folga a eleição feita entre 117 jornalistas que acompanharam regularmente a temporada. Ele totalizou 513 pontos, sendo votado 96 vezes como primeiro colocado - a segunda posição ficou com Jason Terry, do Dallas Mavericks, com 244 pontos.

Atualmente com 31 anos, Odom foi titular em suas primeiras nove temporadas na NBA, quando defendeu Los Angeles Clippers, Miami Heat e o próprio Lakers. Mas ele passou a ser reserva do time de Los Angeles a partir do campeonato de 2008/09 e, mesmo assim, teve um papel decisivo na conquista dos títulos da franquia nos dois últimos anos. Agora, foi reconhecido com o prêmio.

Com a motivação pelo prêmio conquistado por Lamar Odom, o Lakers volta a jogar nesta quarta-feira, quando recebe novamente o New Orleans Hornets em confronto válido pela primeira rodada dos playoffs. Na abertura da série, no último domingo, o time de Los Angeles também atuou em casa e, mesmo sendo favorito, acabou perdendo a partida por 109 a 100.