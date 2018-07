Oeste vence Leste e Chris Paul é MVP do All-Star Game

HOUSTON - A equipe da Conferência Oeste venceu pelo terceiro ano consecutivo o All-Star Game da NBA ao derrotar o time da Conferência Leste por 143 a 138, na noite de domingo, em duelo realizado em Houston. Para isso, contou com uma inspirada atuação de Chris Paul, eleito o MVP da partida, com 20 pontos e 15 assistências.

Apesar de ter feito apenas nove pontos, Kobe Bryant também foi decisivo para o triunfo da Conferência Oeste ao dar um toco em LeBron James nos minutos finais da partida, quando a equipe do Leste esboçava uma reação. Kevin Durant também se destacou e foi o cestinha da partida com 30 pontos, enquanto Blake Griffin fez 19.

LeBron James marcou 19 pontos para a equipe da Conferência Leste, mas acertou apenas sete de 18 arremessos de quadra, além de ter sido bloqueado duas vezes por Bryant no último quarto. Carmelo Anthony foi o principal destaque da equipe ao anotar 26 pontos e obter 12 rebotes, enquanto Dwyane Wade marcou 21.

Na partida deste domingo, disputada exatamente no dia do aniversário de 50 anos do astro Michael Jordan, a equipe do Oeste começou à frente do placar ao abrir 7 a 0. Essa vantagem inicial foi fundamental para que ela liderasse os três primeiros períodos da partida, mesmo que sem uma vantagem superior a oito pontos.

Finalmente, o Oeste aumentou a sua vantagem para mais de 10 pontos no começo do último quarto, mas viu a equipe do Leste diminuir a diferença para apenas um ponto (121 a 120).

Na parte final do período, porém, Paul converteu dois arremessos de três pontos e Bryant fez uma bandeja e bloqueou LeBron. Em seguida, Durant deu uma enterrada e praticamente definiu o triunfo do Oeste ao fazer 136 a 126 quando faltavam 2 minutos e 36 segundos para o encerramento. Assim, os últimos instantes do jogo foram apenas protocolares, pois a vitória da equipe da Conferência Oeste estava sacramentada.

Após o All-Star Game da NBA, a temporada 2012/2013 será retomada nesta terça-feira com a realização de nove partidas.