Oklahoma City Thunder bate Dallas Mavericks e empata final do Oeste na NBA

DALLAS - O Oklahoma City Thunder empatou a final da Conferência Oeste com o Dallas Mavericks em 1 a 1 e agora precisa apenas vencer as partidas que fará como mandante para se garantir na decisão da temporada 2010/2011 da NBA. Na noite de quinta-feira, a equipe superou o adversário, fora de casa, por 106 a 100.

Os reservas do Thunder fizeram a diferença na partida, com 50 pontos anotados, contra apenas 29 dos suplentes do Mavericks. James Harden surpreendeu ao sair do banco do Oklahoma City e anotar 23 pontos, além de ter obtido sete rebotes. Principal jogador da equipe, Kevin Durant também teve bom desempenho, com 24 pontos e quatro assistências. Já Russel Westbrook anotou 18 pontos.

Dirk Nowitzki não conseguiu evitar o revés do Dallas, mas voltou a ser o cestinha do duelo, com 29 pontos. O alemão também obteve cinco rebotes e deu cinco assistências. Tyson Chandler conseguiu um "double-double" com 15 pontos e 13 rebotes.

O Dallas chegou a abrir dez pontos de vantagem quando faltavam 4 minutos e 57 segundos para o final do primeiro quarto (21 a 11), mas o Thunder reagiu e terminou o primeiro quarto cinco pontos atrás (31 a 26), graças ao bom desempenho de Durant, que anotou 14 pontos nesse período.

O segundo quarto foi equilibrado e o Thunder foi ao intervalo com vantagem de dois pontos - 59 a 57. A disputa permaneceu acirrada no terceiro período, que terminou novamente com o Thunder à frente, por apenas 1 ponto (77 a 76). No quarto decisivo, a equipe manteve a dianteira durante os 12 minutos para vencer por 106 a 100 e empatar a série em 1 a 1.

Os dois times voltam a se enfrentar no sábado, a partir das 22 horas (de Brasília). Dessa vez, porém, o Oklahoma City Thunder jogará em casa e poderá conseguir a virada na final da Conferência Oeste da NBA.

