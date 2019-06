Saiba onde assistir Franca x Flamengo ao vivo pela final da NBB

Franca e Flamengo se enfrentam neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília), no ginásio do Pedrocão, em Franca, no 5º e último jogo da série melhor de cinco da final do Novo Basquete Brasil (NBB).

Franca x Flamengo terá transmissão ao vivo pela TV Bandeirantes, Fox Sports, ESPN e pelo Facebook do NBB.

Após vencer 76 a 62, no último sábado, no Rio, o Flamengo tenta repetir o feito que conseguiu na final da Copa Super 8, quando venceu Franca no Pedrocão, e ficou com o título do torneio que foi disputado no final do ano passado. Pelo NBB, foram três jogos com três derrotas, sendo duas na série pela final. A equipe rubro-negra busca o sexto título na história da competição.

Do outro lado, Franca quer o primeiro título do NBB e aposta mais uma vez no fator casa. Nesta temporada, em seu ginásio, foram 18 vitórias em 19 partidas, sendo seis nos playoffs, um aproveitamento de 94,7%. A única derrota foi para o Botafogo, logo no primeiro jogo em casa.