Orlando bate Charlotte e avança nos playoffs da NBA

O Orlando Magic é a primeira equipe a se classificar para a segunda fase dos playoffs da NBA. Na noite de segunda-feira, a franquia da Flórida derrotou o Charlotte Bobcats por 99 a 90, fora de casa, e fechou a série melhor de sete jogos em 4 a 0, mostrando ser um dos candidatos ao título da temporada 2009/2010.

Vince Carter foi decisivo para mais um triunfo do Magic ao anotar 21 pontos. Dwight Howard não teve brilho ofensivo, já que anotou apenas seis pontos, mas conseguiu 13 rebotes. Gerald Wallace, com 21 pontos, foi o principal jogador do Bobcats, que fracassou no primeiro playoff da sua história.

Equipe de segunda melhor campanha na Conferência Leste da NBA, o Magic aguarda, agora, a definição do seu próximo adversário. O rival da franquia da Flórida sairá da série disputada entre Atlanta Hawks e Milwaukee Bucks, que está empatada por 2 a 2.

O Bucks igualou a série na noite de segunda-feira ao vencer o Hawks por 111 a 104 em casa. O novato Brandon Jennings foi o principal destaque do Milwaukee, com 23 pontos e seis assistências. Joe Johnson, do Hawks, foi o cestinha da partida, com 29 pontos.

O Phoenix Suns abriu 3 a 2 na série melhor de sete jogos contra o Portland Trail Blazers ao vencer o rival por 107 a 88, na noite de segunda-feira. O pivô Channing Frye foi o principal destaque da equipe, com 20 pontos e oito rebotes. Já Steve Nash conseguiu um "double-double", com 14 pontos e dez assistências.

O brasileiro Leandrinho Barbosa atuou por 19 minutos, com sete pontos, três rebotes e uma assistência. Andre Miller foi o principal jogador do Blazers, com 21 pontos, mas não conseguiu evitar o revés da sua equipe, que não pode mais perder para avançar.

Os playoffs da NBA prosseguem nesta terça-feira com as partidas Boston Celtics x Miami Heat, Cleveland Cavaliers x Chicago Bulls, Dallas Mavericks x San Antonio Spurs e Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder.