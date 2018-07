Orlando Magic encerra série invicta do San Antonio Spurs na NBA

O Orlando Magic encerrou a série invicta do San Antonio Spurs na noite desta quinta-feira. Jogando em casa, a equipe da Flórida venceu por 123 a 101 e derrubou a melhor equipe da temporada da NBA, que acumulava dez vitórias consecutivas.

Apesar do revés, o San Antonio, do brasileiro Tiago Splitter, segue na liderança da Conferência Oeste, com a melhor campanha da competição. Soma 25 vitórias e apenas quatro derrotas. O Orlando ocupa a quinta posição do lado Leste, com 17 triunfos e 12 derrotas.

O principal jogador da partida foi o pivô Dwight Howard, autor de um double double, com 29 pontos e 14 rebotes. Também brilharam na equipe da casa o ala Brandon Bass e o armador J.J. Redick, ambos com 17 pontos.

Do lado do San Antonio, os armadores Tony Parker e Gary Neal se destacaram, com 16 pontos cada. Tiago Splitter entrou em quadra somente no terceiro quarto e registrou 11 pontos, cinco rebotes e uma assistência, em 17 minutos em quadra.

Ainda na noite de quinta, o Miami Heat derrotou o Phoenix Suns por 95 a 83, fora de casa. Sem o lesionado Dwyane Wade, os visitantes contaram com grande atuação de LeBron James, responsável por 36 pontos. Chris Bosh anotou um double double, com 23 pontos e 11 rebotes. Pelos anfitriões, Jared Dudley marcou com 33 pontos e 12 rebotes.

A vitória manteve o Miami na briga pela liderança da Conferência Leste. A equipe de LeBron James ocupa a segunda colocação, atrás apenas do Boston Celtics, com 22 vitórias e nove derrotas. O Phoenix é apenas o décimo no lado Oeste, com 13 triunfos e 15 derrotas. Sem jogos nesta sexta-feira, a temporada da NBA terá sequência no sábado, com cinco partidas.

Confira os resultados da noite de quinta-feira:

Orlando Magic 123 x 101 San Antonio Spurs

Sacramento Kings 79 x 84 Milwaukee Bucks

Phoenix Suns 83 x 95 Miami Heat