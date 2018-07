Orlando Magic fecha patrocínio e estampará logo da Disney no uniforme

O Orlando Magic se tornou nesta terça-feira a sétima equipe da NBA a fechar um patrocinador que estampará o logo em sua camisa a partir da temporada 2017/2018. A franquia aproveitou a novidade da liga para selar parceria com uma empresa totalmente ligada à cidade: o grupo Walt Disney World.

A partir da temporada 2017/2018, o logo "Disney" estará estampado no canto esquerdo da camisa do Orlando Magic. Nenhuma das partes informou a duração do contrato firmado, apenas avisaram que trata-se de um acordo "por múltiplos anos". A parceria foi bastante celebrada pelo Magic, principalmente pela óbvia relação entre ambos os lados.

"Com Orlando como nossa cidade natal, a magia sempre foi um fator chave em nosso DNA", disse o CEO da equipe, Alex Martins, usando a palavra "magic", em alusão ao nome da franquia. "Este acordo de expansão com a Disney traz à tona nossa história e representa a junção de duas organizações dinâmicas que se tornaram sinônimo de Orlando."

Não bastasse terem Orlando como sede, a ligação entre a franquia e a marca é ainda mais profunda. Afinal, em 1986, quando a nova equipe da NBA situada na Flórida buscava um nome para ela, os dirigentes decidiram por "Magic" justamente em alusão à principal atração turística da cidade, o Walt Disney World, e, em especial, o parque Magic Kingdom.

Até por isso, as duas partes já eram parceiras desde 2010. Agora, porém, o patrocínio passará a ser estampado na camisa da equipe, aproveitando a mudança na regra da NBA, que passou a permitir a exposição de marcas nos uniformes das franquias a partir da próxima temporada.

"No Walt Disney World, nós naturalmente acreditamos em todas as coisas mágicas e estamos felizes por apoiar nosso time local", disse o presidente do Walt Disney World Resort, George Kalogridis. "Esta relação de longo prazo simboliza nosso foco de solidificar Orlando como uma cidade de nível mundial nos esportes."

Pela primeira vez na história, a NBA liberou as equipes a fecharem contratos de patrocínio para os seus uniformes a partir da temporada 2017/2018. Antes do Magic, o Cleveland Cavaliers, o Boston Celtics, o Philadelphia 76ers, o Sacramento Kings, o Brooklyn Nets e o Utah Jazz já haviam fechado parcerias com outras empresas.