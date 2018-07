Orlando Magic massacra Washington Wizards na NBA

O Orlando Magic se impôs em casa e massacrou o Washington Wizards por 112 a 83, em partida disputada na noite de quinta-feira e que marcou a inauguração do ginásio Anway Center. O grande destaque do triunfo foi o pivô Dwight Howard, que conseguiu um "double-double" no jogo, com 23 pontos e dez rebotes.

Vince Carter, com 18 pontos, e Jameer Nelson, com 16 pontos, também tiveram boa atuação pela equipe da Flórida. A partida também foi a estreia de John Wall na NBA. O jogador foi a primeira escolha do último Draft, mas não teve condições de levar o Washington Wizards ao triunfo, apesar de ter tido uma boa atuação, com 14 pontos e nove assistências.

Também na noite de quinta-feira, o Phoenix Suns derrotou o Utah Jazz por 110 a 94, fora de casa, liderados por Hakim Warrick e Steve Nash, que anotaram ambos 18 pontos. Com o domínio do jogo, o Suns sempre esteve à frente do placar, e chegou a ter uma confortável vantagem de 22 pontos.

Já o Jazz sofreu com um excessivo erros de arremessos. A equipe converteu apenas 42,9% das tentativas, o que foi decisivo para o revés em casa. Al Jefferson foi o principal jogador do Utah, com 20 pontos.

Resultados de 28 de outubro:

Orlando Magic 112 x 83 Washington Wizards

Utah Jazz 94 x 110 Phoenix Suns

