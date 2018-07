Orlando Magic novamente confia em Dwight Howard para vencer Sixers

Assim como aconteceu na terça-feira, 8, o pivô Dwight Howard novamente foi o maior nome do Orlando Magic nesta quarta, 9, desta vez em vitória fora de casa diante do Philadelphia 76ers por 99 a 95.

Howard chegou ao double-double de 30 pontos e 17 rebotes e tirou o destaque de seus companheiros.

Pelos Sixers, o armador Louis Williams foi o cestinha com 23 pontos, dois mais que o ala-armador Andre Iguodala.

O Orlando (34 vitórias e 20 derrotas) é o quinto na Conferência Leste, onde os Sixers (24 vitórias e 28 derrotas) figuram em sétimo.

Em outra partida ainda nesta quarta-feira, o Washington Wizards (14 vitórias e 37 derrotas) venceu em casa o Milwaukee Bucks (20 vitórias e 31 derrotas) por 100 a 85.

Com 26 pontos, o armador Nick Young foi o cestinha dos Wizards, que contaram ainda com double-double de 16 pontos e 17 rebotes do pivô JaVale McGee.