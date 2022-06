Orlando Magic surpreende no Draft da NBA, deixa favorito para trás e escolhe Paolo Banchero

O draft da NBA começou com grande surpresa nesta quinta-feira. O principal evento de seleção de novos talentos para as franquias do basquete norte-americano mostrou o Orlando Magic com uma escolha ousada. A equipe da Flórida selecionou o ala-pivô Paolo Banchero, da Universidade de Duke, deixando para trás os favoritos Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder) e Jabari Smith (Houston Rockets).

Banchero nasceu em Seattle e também possui nacionalidade italiana. Um dos motivos que fizeram o Orlando Magic optar por Banchero foi sua capacidade ofensiva. "Não sei o que dizer. Não posso acreditar no que acabou de acontecer, nunca pensei que viveria isso. Eu queria estar na NBA, mas não imaginava que fosse assim. É incrível", comemorou o jovem de 19 anos e 2,08m.

O Orlando Magic não ostentava a prioridade de escolha no Draft da NBA desde 2004. Pior equipe da Conferência Leste na última temporada, a franquia da Flórida ganhou a posição número 1 no momento da escolha. Por isso, apostava-se que o Orlando Megic teria uma escolha diferente.

Paolo Banchero terá importante missão em sua estreia na NBA. Ao lado de outros jovens talentos, como Cole Anthony, Jalen Suggs, Franz Wagner e Wendell Carter Jr, buscará espaço para ajudar a equipe a se reerguer e buscar uma vaga nos playoffs da próxima temporada.

Chet Holmgren, apontado como a grande promessa nesta edição do Draft, acabou sendo o segundo nome escolhido da noite. Também com 19 anos, o pivô tem 2,13m e foi draftado pelo Oklahoma City Thunder/ COM INFORMAÇÕES DA AFP.

Confira os dez primeiros nomes do Draft da NBA:

1- Paolo Banchero - Orlando Magic

2- Chet Holmgren - Oklahoma City Thunder

3- Jabari Smith - Houston Rockets

4- Keegan Murray - Sacramento Kings

5- Jaden Ivey - Detroit Pistons

6- Bennedict Mathurin - Indiana Pacers

7- Shaedon Sharpe - Portland Trail Blazers

8- Dyson Daniels - New Orleans Pelicans

9- Jeremy Sochan - San Antonio Spurs

10- Johnny Davis - Washington Wizards