Orlando vence e diminui vantagem do Boston para 3 a 2

O Orlando Magic segue na luta pelo título da Conferência Leste da NBA. Depois de estar perdendo a série decisiva para o Boston Celtics por 3 a 0, a equipe confirmou a sua recuperação na noite de quarta-feira e conseguiu sua segunda vitória na série melhor de sete jogos com um triunfo por 113 a 92, liderada por Dwight Howard, que terminou o confronto com 21 pontos, dez rebotes e cinco tocos.

O sexto jogo da série será disputado em Boston, na sexta-feira, e seguramente as duas equipes se sentirão pressionadas. O Magic tentará fazer história, já que nunca uma equipe conseguiu reverter uma vantagem de 3 a 0 nos playoffs da NBA e apenas três equipes em 93 situações semelhantes conseguiram forçar o sétimo jogo.

Para triunfar em casa, além da excelente atuação de Howard, o Magic contou com um bom desempenho nos arremessos de fora do garrafão. A equipe da Flórida converteu 13 dos 25 arremessos de três pontos. Jameer Nelson foi o cestinha da partida, com 24 pontos, e J.J. Redick contribuiu para a vitória com 14 pontos.

Dominando o placar desde o início da partida, o Orlando Magic foi para o intervalo com uma vantagem de 8 pontos (57 a 49), que seria ampliada no restante da partida. Rasheed Wallace, com 21 pontos, e Ray Allen, com 19 pontos, foram os principais jogadores do Celtics.

Os playoffs da NBA prosseguem nesta quinta-feira com a quinta partida da final da Conferência Oeste entre Los Angeles Lakers e Phoenix Suns, que atuará em casa. A disputa está empatada em 2 a 2.