Ourinhos anuncia contratação de auxiliar de Tarallo na seleção brasileira

SÃO PAULO - Antonio Passos, novo presidente do Ourinhos Basquete - assumiu o cargo nesta terça-feira - confirmou que a nova diretriz do basquete ourinhense é buscar a renovação. Depois de demitir o veterano Edson Ferreto, anunciou a contratação do jovem Cristiano Cedra, que é auxiliar técnico de Luiz Tarallo na seleção brasileira e trabalha nas divisões de base da seleção. Segundo Passos, Cedra terá apenas que receber autorização da Confederação Brasileira de Basquete para poder acumular os cargos e assinar contrato.

"O Cristiano se destacou fazendo trabalho de base nas equipes do Bradesco, em Osasco. Nosso preparador físico trabalha na comissão técnica da seleção brasileira e nos deu boas indicações sobre ele".

Ourinhos pretende se fortalecer para a disputa do Campeonato Paulista, que começa em agosto. O mecenas do clube, o empresário Francisco Quagliato, promete voltar a investir na equipe, que decepcionou na Liga de Basquete Feminino.

"A diretoria antiga teve receio de perder patrocinadores e fez contratos curtos com as jogadoras. Dessa forma, as atletas ficaram livres e assinaram com o Maranhão Basquete. Perdemos quatro atletas para o time do Maranhão: Bethânia, Chuca, Plutín e Damiris.