Ourinhos bate Americana com autoridade e força o quarto jogo da final

SÃO PAULO - Com excelente desempenho no terceiro quarto, Ourinhos dominou Americana e deixou encaminhada uma vitória categórica por 78 a 57, que reduziu sua desvantagem na decisão do Campeonato Paulista feminino de basquete para dois jogos a um. Se vencesse, Americana teria conquistado o título. O quarto jogo da série será nesta sexta-feira, às 20h, novamente no Ginásio Monstrinho, em Ourinhos.

A partida foi bastante equilibrada no primeiro tempo, que terminou com empate em 34 pontos. No terceiro quarto, Ourinhos anulou as jogadas do adversário e venceu por 25 a 9. No último, mantendo a eficiência, a equipe do técnico Ferreto ampliou a vantagem.

O grande destaque da partida foi Damiris, de Ourinhos, com um duplo-duplo (aproveitamento de dois dígitos em dois itens estatísticos). A jovem ala-pivô marcou 20 pontos e apanhou 15 rebotes. A cestinha foi a cubana Plutin, com 21.