Ourinhos e Americana disputam o título estadual. De novo

SÃO PAULO - Americana desbancou o atual campeão paulista feminino de basquete, Santo André, e vai disputar as finais da competição com seu mais tradicional adversário, Ourinhos.

Desde o ano 2000, Ourinhos e Americana conquistaram dez dos 12 títulos do estadual. O duopólio só foi rompido em 2008, quando Catanduva levantou a taça, e no ano passado, quando Santo André se sagrou campeão.

A partida que liquidou o time do ABC foi nesta terça-feira, no Centro Cívico, em Americana. A equipe da casa venceu por 70 a 61, com 21 pontos da ala Jaqueline, de Santo André, e 20 da pivô Clarissa, de Americana. A equilibrada série terminou em 3 a 2 para o time comandado pelo técnico Zanon, que destacou o esforço de suas comandadas. "Nesse momento que garantimos a vaga na decisão do estadual, quero enaltecer duas coisas. A primeira, o Santo André, que teve excelente desempenho na série e valorizou bastante o nosso resultado. E a segunda, o fato que tivemos que fazer muitas mudanças táticas e de formação ao longo da série. As jogadoras acataram muito bem tudo isso e renderam dentro do esperado".

Ourinhos superou São José, na outra série, por 3 a 1. A norte-americana Abi Olajuwon, contratação de maior impacto nesta temporada, aparentemente tem produzido apenas um efeito de marketing. No último jogo, marcou apenas dois pontos.

As datas das finais ainda não foram divulgadas. As equipes vão se envolver, nos próximos dias, com a disputa dos Jogos Abertos do Interior, em Bauru.