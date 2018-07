Pacers batem Heat e largam na frente na decisão da Conferência Leste

INDIANÁPOLIS - Talvez nem o mais otimista torcedor do Indiana Pacers esperasse o que aconteceu no primeiro duelo da final da Conferência Leste da NBA, neste domingo, diante do Miami Heat. Empurrado por sua torcida, o Pacers em nada lembrou a equipe irregular do início dos playoffs, simplesmente não deu chances para o time de LeBron James, Chris Bosh e Dwyane Wade, e venceu com facilidade, por 107 a 96.

Com isso, os comandados de Frank Vogel abriram 1 a 0 na série melhor de sete que vai definir o campeão da Conferência Leste e um dos finalistas da maior liga de basquete do planeta. O jogo 2, novamente em Indianápolis, acontecerá na terça. Do outro lado, no Oeste, San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder iniciam o duelo decisivo nesta segunda-feira, no Texas.

Depois de séries ruins diante de Atlanta Hawks e Washington Wizards, nas quais não convenceu seu torcedor, os Pacers finalmente mostraram porque tiveram a melhor campanha do Leste na temporada. Talvez a crescente rivalidade com o Heat tenha ajudado a equipe, que entrou de forma diferente desde os primeiros minutos.

Com um ótimo aproveitamento nas bolas de longe e contando com David West em mais um dia inspirado, os Pacers deixaram o Heat confuso. Ou os defensores do time de Miami apertavam na linha de três pontos ou marcavam em cima o ala/pivô adversário. A incapacidade de fazer ambos no início custou caro aos visitantes, que perderam o primeiro tempo por 55 a 45.

No segundo tempo, o Heat até ameaçou uma reação, na base da qualidade de LeBron James e Dwyane Wade, mas Chris Bosh estava em dia muito abaixo de sua capacidade, errou bolas fáceis e minou a evolução da equipe. Do outro lado, os Pacers souberam administrar a vantagem, sempre abusando das bolas com David West.

O ala/pivô terminou com 19 pontos e sete rebotes, atrás apenas de Paul George, cestinha dos Pacers, com 24 pontos. Roy Hibbert, também com 19 pontos, Lance Stephenson, com 17, e George Hill, com 15, estavam em dia inspirado. Já do lado do Heat, destaque apenas para Dwyane Wade, com 27 pontos, e LeBron James, com 25, além de 10 rebotes. Chris Bosh anotou apenas nove pontos, acertando quatro dos 12 arremessos de quadra que tentou.