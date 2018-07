Pacers batem Wizards, ficam perto dos playoffs e eliminam Heat

O Indiana Pacers está mais próximo de garantir a sua passagem aos playoffs da NBA. Na noite de terça-feira, o time de Indianápolis abriu vantagem na luta para assegurar a oitava e última vaga da Conferência Leste ao derrotar o Washington Wizards por 99 a 95, em casa, em duelo definido apenas na segunda prorrogação.

C.J. Miles anotou 25 pontos pelo Pacers, um a mais do que George Hill, que também deu dez assistências. A equipe perdia por nove pontos de diferença a 7 minutos do fim do último quarto, mas depois acabou assegurando a sua vitória na segunda prorrogação.

O triunfo do Pacers provocou a eliminação do Miami Heat, atual vice-campeão da NBA e responsável pela eliminação do time de Indianápolis nos últimos três playoffs. Embalado por seis vitórias consecutivas, o Pacers soma 38 triunfos e 43 derrotas, em oitavo lugar no Leste. E o time vai disputar os playoffs pela quinta vez seguida se bater o Memphis Grizzlies nesta quarta-feira ou o Brooklyn Nets, seu concorrente direto, perder para o Orlando Magic.

Marcin Gortat e Bradley Beal fizeram 19 pontos cada, obtendo dez e nove rebotes, respectivamente, enquanto John Wall acumulou 16 pontos e 11 assistências pelo Wizards. O time de Washington já garantiu o quinto lugar no Leste e soma 46 vitórias e 35 derrotas.

Em seu último jogo na temporada regular, o Los Angeles Clippers bateu o Phoenix Suns por 122 a 101, fora de casa, com bela atuação de Chris Paul, que anotou 22 pontos, sendo 18 deles através de arremessos de três. Blake Griffin marcou 20 pontos, enquanto DeAndre Jordan acumulou 14 rebotes e 13 pontos. Archie Goodwin fez 18 pontos pelo já eliminado Suns, que teve apenas oito jogadores disponíveis para esse duelo.

O Clippers fechou a temporada regular com 56 vitórias e 26 derrotas, o que lhe assegura ao menos o terceiro lugar da Conferência Oeste. E o time pode terminar em segundo lugar, caso San Antonio Spurs e Houston Rockets sejam batidos nesta quarta-feira.

Embalado, o Boston Celtics assegurou o sexto triunfo consecutivo ao bater o Toronto Raptors por 95 a 93, com um cesta de Jae Crowder nos instantes finais do duelo, em casa. Assim, o time garantiu a sétima colocação no Leste e terá pela frente o segundo Cleveland Cavaliers na primeira rodada dos playoffs.

Evan Turner e Avery Bradley fizeram 14 pontos cada para o Celtics. Já Kyle Lowry fez 16 pontos pelo Raptors, sendo o cestinha da partida. Batido, o time canadense é o quarto colocado do Leste, mas ainda luta pelo terceiro lugar da conferência com o Chicago Bulls.

Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

Chicago Bulls x Atlanta Hawks

Dallas Mavericks x Portland Trail Blazers

Houston Rockets x Utah Jazz

Memphis Grizzlies x Indiana Pacers

Milwaukee Bucks x Boston Celtics

Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder

New Orleans Pelicans x San Antonio Spurs

Brooklyn Nets x Orlando Magic

Cleveland Cavaliers x Washington Wizards

New York Knicks x Detroit Pistons

Philadelphia 76ers x Miami Heat

Toronto Raptors x Charlotte Hornets

Golden State Warriors x Denver Nuggets

Los Angeles Lakers x Sacramento Kings