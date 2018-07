Pacers e Nuggets se enfrentarão em Londres pela próxima temporada da NBA

Como já se tornou comum nos últimos anos, a NBA voltará a ter um jogo de temporada regular disputado em Londres na próxima temporada. Nesta quinta-feira, a liga anunciou que Indiana Pacers e Denver Nuggets duelarão na capital inglesa no dia 12 de janeiro, na arena The O2.

"Estamos empolgados pelo retorno para o nosso sétimo jogo de temporada regular em Londres. Com quase 25% dos jogadores da NBA nascidos fora dos Estados Unidos, estamos vendo em primeira mão o crescimento do nosso jogo, que nunca foi tão popular quanto é hoje no Reino Unido", declarou o comissário da NBA, Adam Silver.

A liga estabeleceu Londres como um dos destinos visitados na temporada regular em 2011 e de lá para cá, somente em 2012 não teve nenhum jogo disputado na capital inglesa. Em 2011, Toronto Raptors e New Jersey Nets duelaram duas vezes na cidade. Em 2013, foi a vez de New York Knicks x Detroit Pistons, seguido por Brooklyn Nets x Atlanta Hawks, em 2014, New York Knicks x Milwaukee Bucks, ano passado, e Orlando Magic x Toronto Raptors, em 2016.

Na semana passada, a NBA já havia revelado que fará dois jogos de temporada regular no México pela primeira vez em 2017, também em janeiro. No dia 12, jogarão Dallas Mavericks e Phoenix Suns. Dois dias mais tarde, o Suns volta à quadra para encarar o San Antonio Spurs. Ambos os confrontos acontecerão na Cidade do México.