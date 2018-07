Pacers empata série decisiva com o Raptors; Charlotte diminui vantagem do Heat

Depois de fazer uma péssima partida na última quinta-feira, no Canadá, o Indiana mostrou que está vivo na competição e não deu chances ao adversário. À frente do marcador do início ao fim do jogo, impôs seu mando de quadra e forçou ao menos um sexto jogo, dia 29, em casa.

A vitória veio graças às atuações de George Hill, que anotou 22 pontos, Ian Mahinmi, que também fez 22 e deu dez assistências, e Paul George, com 19 pontos. Pelo lado do Toronto, quem se destacou foi Jonas Valanciunas, com 16 pontos e seis rebotes.

Em outro duelo já encerrado sábado, o Charlotte Hornets diminuiu a vantagem do Miami Heat na série para 2 a 1 ao vencer, em casa, por 96 a 80. Os destaques do time vencedor ficaram por conta de Jeremy Lin, que saiu do banco e foi o cestinha do time com 18 pontos; Kemba Walker, que fez 17, e Marvin Williams, que terminou com um "double-double" de 12 pontos e 14 rebotes. O próximo jogo está marcado para segunda-feira, novamente em Charlotte.