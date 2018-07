Pacers vence a primeira e adia classificação do Bulls

Dono da melhor campanha na temporada regular da liga norte-americana de basquete, o Bulls esperava fechar a série no sábado. Mas levou um susto logo no primeiro quarto do jogo em Indianápolis, quando o seu principal jogador, o armador Derrick Rose, torceu o tornozelo esquerdo. Depois do atendimento médico, ele voltou para quadra, mas teve atuação abaixo da média.

Rose terminou o jogo com 15 pontos e 10 assistências, o que foi insuficiente para levar o Bulls à vitória. Assim, o maior destaque do time de Chicago foi Joakim Noah, com 21 pontos e 14 rebotes. Do outro lado, o Pacers conseguiu ganhar graças aos 24 pontos e 10 rebotes de Danny Granger. E aposta agora num milagre para reverter uma série que parece perdida.

Assim como o Bulls, o Oklahoma City Thunder está muito perto da classificação. Depois de ter vencido os dois primeiros jogos da série em casa, o time visitou o Denver Nuggets no sábado e ganhou novamente. Dessa vez, marcou 97 a 94 e abriu 3 a 0 no confronto, podendo fechar a disputa já nesta segunda-feira, quando as duas equipes se enfrentam no mesmo local.

O pivô brasileiro Nenê bem que teve uma boa atuação, com 15 pontos e 10 rebotes, mas não conseguiu evitar mais uma derrota do time de Denver. Pelo Thunder, os jovens astros Kevin Durant, com 26 pontos, e Russell Westbrook, com 23, mantiveram o ótimo nível, mas o destaque da noite foi Serge Ibaka, que terminou a partida com 22 pontos e 16 rebotes conquistados.

Enquanto Bulls e Thunder estão conseguindo confirmar o favoritismo, a zebra está rondando o San Antonio Spurs. Depois de ter liderado a Conferência Oeste na temporada regular, a equipe está sofrendo nos playoffs. Jogando fora de casa, na noite de sábado, perdeu para o Memphis Grizzlies por 91 a 89 e agora está em desvantagem de 2 a 1 na sua série.

Por decisão do técnico do Spurs, o brasileiro Tiago Splitter não entrou em quadra novamente. Assim, não pôde ajudar a parar o ataque do Grizzlies, que teve boa produção no jogo. Destaque especial para Zach Randolph, que foi o cestinha com 25 pontos. Agora, as duas equipes voltam a se enfrentar já nesta segunda-feira, novamente na cidade de Memphis.

No outro jogo realizado na rodada de sábado dos playoffs da NBA, o Portland Trail Blazers ganhou em casa do Dallas Mavericks por 84 a 82 e deixou tudo igual no confronto: 2 a 2. Destaque para o reserva Brandon Roy, que comandou a vitória com 24 pontos. A disputa volta agora para Dallas, onde a quinta partida acontecerá nesta segunda-feira.

Como o Chicago Bulls ainda não conseguiu fechar sua série, o primeiro classificado nos playoffs pode sair neste domingo. Tanto o Boston Celtics, diante do New York Knicks, quanto o Miami Heat, contra o Philadelphia 76ers, podem garantir a vaga antecipada. O dia ainda terá outros dois jogos: Atlanta Hawks x Orlando Magic e New Orleans Hornets x Los Angeles Lakers.