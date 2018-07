Pacers vence e evita eliminação antecipada para o Bulls, na NBA

INDIANÁPOLIS - Com boa atuação do ala Danny Granger, cestinha do confronto com 24 pontos, o Indiana Pacers venceu o Chicago Bulls por 89 a 84 em Indianápolis e diminuiu para 3 a 1 a desvantagem na série melhor de sete, pelas quartas de final da Conferência Leste da NBA.

Apesar do triunfo, os Pacers ainda precisam vencer outros três jogos, virando o confronto para 4 a 3, algo inédito na história da liga americana de basquete. O quarto duelo está marcado para a próxima terça-feira, em Chicago.

Quem é dúvida para esta partida é o armador Derrick Rose, uma das estrelas dos Bulls, que saiu de quadra após ter torcido o tornozelo. Mesmo assim, ele ainda conseguiu um double-double ao anotar 15 pontos e dar dez assistências.

No Indiana, além dos 24 pontos, Granger fez um double-double ao ficar com dez rebotes, nove deles defensivos. Outro jogador que se destacou na equipe da casa foi o pivô Roy Hibbert, outro que conseguiu dois dígitos em dois quesitos nas estatísticas: 16 pontos e dez rebotes.

Com Rose machucado, os grandes nomes da equipe visitante foram o pivô Joakim Noah, com 21 pontos e 14 rebotes, e o ala Carlos Boozer (15 pontos e 13 rebotes), insuficiente para garantir o triunfo e fechar a série.

Veja também:

Trail Blazers vence Mavericks e empata duelo dos playoffs