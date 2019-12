Pacers vencem na prorrogação e derrubam série invicta dos Raptors na NBA

No duelo mais equilibrado da noite de terça-feira da NBA, o Indiana Pacers fez um grande jogo diante do Toronto Raptors e conseguiu a vitória na prorrogação, por 120 a 115, derrubando a série de cinco triunfos consecutivos do atual campeão.

LEIA TAMBÉM > O Ford Fusion desapareceu das lojas

Os dois times se alternaram na liderança do placar em vários momentos da partida e tornaram o jogo emocionante. No último quarto, com a mão afiada, Pacers e Raptors deram um show nas bolas de três. A equipe da casa abriu dois pontos, mas no final, Kyle Lowry, que terminou como cestinha, com 30 pontos, empatou, e o jogo foi para a prorrogação.

No tempo extra, a franquia de Indianapolis caprichou nos arremessos de três, especialmente com Aaron Holiday, que acertou duas seguidas, e viu o rival canadense falhar no ataque, não conseguindo, assim, uma nova reação.

Em ascensão na temporada, o Philadelphia 76ers foi a Detroit e venceu os Pistons com certa tranquilidade, por 125 a 109. A equipe da Filadélfia contou com grande atuação do trio Ben Simmons, Tobias Harris e Joel Embiid. O primeiro alcançou um "triple-double", de 16 pontos, 13 rebotes e 17 assistências, o segundo foi o cestinha, com 35 pontos, e o camaronês anotou 20. O brasileiro Raulzinho atuou por menos de um minutos e não pontuou.

Fora de casa, o San Antonio Spurs atropelou o Memphis Grizzlies. Liderados pela dupla LaMarcus Aldridge e DeMar DeRozan, que combinaram 66 pontos, 40 deles de Aldridge, o time do Texas não deu chances para a equipe do Tennessee e venceu por 145 a 115. O brasileiro Bruno Caboclo esteve em quadra por três minutos pelos Grizzlies e terminou o jogo zerado.

Embalado, o Denver Nuggets, vice-líder da Conferência Oeste, chegou à sétima vitória seguida na temporada ao derrotar o Phoenix Suns por 113 a 111. Nikola Jokic brilhou mais uma vez. O pivô sérvio foi o nome do jogo, ao anotar um "triple-double" e entrar no top 10 de atletas que alcançaram esse feito na NBA. No jogo, ele fez 22 pontos, deu 10 assistências e apanhou 12 rebotes.

Em mais um jogo passando da casa dos 30 pontos, James Harden brilhou e comandou o Houston Rockets no triunfo por 113 a 104 sobre o Sacramento Kings. O "Barba" fez 34 pontos e chegou à 22º partida com mais de 30 na temporada. Westbrook também foi bem, contribuindo com 28 pontos. Os dois têm sido fundamentais para o bom desempenho na temporada do time de Houston, que ocupa o terceiro lugar da Conferência Oeste.

Em casa, o Miami Heat, terceiro da Leste, conseguiu um triunfo importante sobre o Utah Jazz, por 105 a 100. Em duelo equilibrado, com várias mudanças na liderança do placar, prevaleceu o poder de reação e a força do jogo coletivo da equipe da Flórida. Jimmy Butler foi quem mais se destacou, com 20 pontos. O cestinha foi Joe Ingles, do Utah Jazz, com 27 pontos.

Confira os outros resultados dos jogos desta segunda-feira:

New York Knicks 115 x 121 Washington Wizards

Cleveland Cavaliers 121 x 118 Atlanta Hawks

Orlando Magic 103 x 95 Chicago Bulls

Portland Trail Blazers 94 x 102 New Orleans Pelicans

Golden State Warriors 113 x 104 Minnesota Timberwolves

Veja os jogos desta quarta-feira:

Toronto Raptors x Boston Celtics

Philadelphia 76ers x Milwaukee Bucks

Golden State Warriors x Houston Rockets

Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers

Denver Nuggets x New Orleans Pelicans