Palco do basquete nos Jogos de Tóquio receberá pré-temporada da NBA

A Saitama Super Arena, que em 2020 vai ser o palco do basquete nos Jogos Olímpicos de Tóquio, receberá em outubro dois jogos da pré-temporada da NBA entre Toronto Raptors e Houston Rockets. As partidas foram marcadas pela liga para os dias 8 e 10.

Esta será a primeira vez que os Raptors, que contam no seu elenco com Kawhi Leonard, Kyle Lowry e Marc Gasol, vai atuar no Japão. Já os Rockets, liderados por Chris Paul e James Harden, disputou duas partidas da temporada regular da NBA em 1992.

Ao anunciar, em comunicado divulgado nesta terça-feira, a realização dos jogos, a NBA explicou que o Japão já recebeu 12 jogos do campeonato, começando por um confronto entre Utah Jazz e Phoenix Suns em 1990. De acordo com liga, este foi o primeiro compromisso por uma temporada regular das principais ligas dos Estados Unidos fora da América do Norte.

"Levar os jogos de pré-temporada da NBA para o Japão ajudará a acelerar o crescimento do basquete em um país que apresenta uma cultura esportiva próspera e uma das maiores economias do mundo", disse o comissário da NBA, Adam Silver.

A NBA também tem jogos pré-temporada planejados para a Índia, entre Indiana Pacers e Sacramento Kings, em um compromisso inédito da liga no país, e a China, entre Brooklyn Nets e Los Angeles Lakers.