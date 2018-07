Palmeiras derrota Brasília e se mantém na briga por uma vaga nos playoffs

SÃO PAULO - O pequeno ginásio da Asceb foi invadido por um numeroso grupo de empolgados palmeirenses do Planalto Central, e eles fizeram a festa no final. O Palmeiras/Meltex derrotou o poderoso Uniceub/BRB/Brasília por 77 a 71 na rodada deste sábado. Com o resultado, o time paulista soma cinco vitórias em dez partidas e se mantém no bolo das equipes com chances de avançar aos playoffs do NBB, o que seria inédito para o Alviverde.

O Palmeiras se beneficiou por boas atuações de vários de seus jogadores. O armador rondoniense Neto foi o cestinha com 20 pontos, mas os norte-americanos Wiggins (15) e Caleb Brown (14), além de Tiagão, também deram valiosas contribuições. Do lado de Brasília, Guilherme Giovannoni se destacou, também com 20 pontos.

O primeiro quarto foi fundamental para a vitória palestrina. Os visitantes livraram dez pontos de vantagem ao final do período inicial (27 a 17). O Palmeiras, agora comandado por Bertão, chegou a abrir 14 pontos, mas Brasília reagiu e a diferença, ao final do primeiro tempo, era de apenas seis pontos.

No segundo tempo, Brasília tomou a frente (46 a 43). Na sequência, as duas equipes se revezaram na liderança. No final do quarto, o Palmeiras teve melhor aproveitamento e conseguiu abrir quatro pontos.

O último quarto foi tenso. No finalzinho, Brasília foi obrigada a cometer faltas, mas Neto teve frieza e converteu quatro lances livres consecutivos, dando à sua equipe a segunda vitória fora de casa.

Outros resultados: Mogi das Cruzes 70 x 60 Minas Tênis Clube; Goiânia 74 x 88 Pinheiros/Sky e Flamengo 59 x 81 São José.