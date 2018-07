Palmeiras derrota Franca no lusco-fusco e ultrapassa o adversário na classificação

SÃO PAULO - O Palmeiras/Meltex derrotou nesta sexta-feira o Vivo/Franca por 89 a 84, no ginásio Palestra Itália, pela sétima rodada do primeiro turno do NBB 2013/14. A partida começou na noite de quinta-feira, mas foi adiada para a manhã seguinte por causa da queda de energia provocada pelas chuvas no bairro de Perdizes. No dia seguinte, no entanto, houve nova queda de energia, que paralisou o jogo por aproximadamente 15 minutos no segundo quarto. Os geradores de energia do clube só deram conta de manter o placar aceso. Os funcionários do clube então abriram as portas do ginásio, para permitir a entrada de luz natural.

O técnico Herbert Coimbra, o Betão, estreou no comando da equipe, depois da saída de Enio Vecchi, que assumiu. O armador Caleb Brown voltou, após cinco rodadas afastado por lesão, e teve bom desempenho: contribuiu com 11 pontos, sete rebotes e seis assistências. Outro norte-americano, Tyrone Curnell, foi o cestinha com 17 pontos. Acompanhados por 11 rebotes, perfizeram um duplo-duplo.

"Tivemos uma boa postura defensiva e conseguimos administrar a vantagem no placar ao longo da partida. O time soube ganhar o jogo e os atletas entenderam isso. Temos que continuar com essa postura para as próximas partidas e tentar manter esse bom aproveitamento que tivemos no jogo de hoje", disse Betão.

Com o resultado, o Palmeiras ultrapassou Franca e ocupa a 11ª posição, uma à frente do adversário. Os 12 primeiros avançam aos mata-matas do NBB. Na próxima rodada, neste sábado, o Palmeiras recebe o Unitri/Magazine Luiza/Uberlândia às 18h, enquanto Franca enfrenta o Pinheiros, novamente na capital paulista, a partir das 16h.

Outros resultados: Pinheiros 76 x 84 Uberlândia; Paulistano 93 x 89 Mogi; Minas 84 x 66 Flamengo; Espírito Santo 65 x 89 Macaé; São José 76 x 82 Limeira e Liga Sorocabana 92 x 83 Basquete Cearense.