Palmeiras ganha quadra de basquete do Ministério do Esporte

O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, entregou nesta quinta-feira os novos equipamentos da quadra de basquete do Palmeiras. O ginásio, com capacidade para 1.500 pessoas, passa a contar agora com novos placares, tabelas e piso. Os materiais compõem kits que a LNB (Liga Nacional de Basquete) comprou com recursos do ministério para melhorar a estrutura de 19 clubes que disputam o Novo Basquete Brasil (NBB) e a Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB).

O objetivo é propiciar condições de igualdade de disputa entre os clubes. "Essa padronização é um avanço no sentido de reconhecer o esforço e dedicação dos atletas, principalmente dos mais jovens. Quando eles se sentem amparados, mesmo que o apoio do governo não corresponda a todas as necessidades e exigências, o reconhecimento do esforço do governo é um estímulo", disse Aldo Rebelo.

O ministro também aproveitou a entrega dos materiais esportivos ao Palmeiras para destacar o apoio às categorias de base. O ginásio, por exemplo, não é usado apenas pela equipe principal do clube, mas também pelas categorias inferiores.

"Temos financiado, principalmente nas divisões de base, a aquisição de equipamentos e as competições. Julgamos que, além do trabalho da confederação, é importante que as divisões sejam fortalecidas pelo ministério. É nas categorias de base que reside a maior dificuldade para conseguir patrocinadores porque as empresas querem associar a suas marcas a atletas vitoriosos e celebridades", disse.

Como o piso entregue nesta quinta é móvel e pode ser montado em outras estruturas, o Palmeiras planeja levá-lo para o estádio Allianz Parque a fim de receber um jogo da pré-temporada da NBA. "Já fomos sondados e podemos receber essa partida no próximo ano", disse o diretor de basquete do Palmeiras, Siro Casanova.