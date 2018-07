Palmeiras/Meltex põe à prova bom momento em sequência fora de casa

SÃO PAULO - Após duas vitórias consecutivas contra Franca e Uberlândia, o Palmeiras/Meltex põe à prova o momento positivo no NBB em sua sequência como visitante. A equipe alviverde enfrenta o Universo Goiânia nesta quinta-feira, às 19h30, no Ginásio Rio Vermelho, e depois encara o Brasília, sábado, às 21h, no Ginásio da ASCEB.

"Vamos encarar essa sequência de jogos fora de casa como se disputássemos verdadeiras finais. Serão jogos importantes antes da pausa de fim de ano e, vencendo, poderemos ficar bem colocados na tabela de classificação", destacou o norte-americano Tyrone.

A boa fase coincide com uma troca no comando da equipe. Ênio Vecchi foi transferido para uma função administrativa depois da derrota para Mogi das Cruzes e Hebert Coimbra, o Betão, assumiu. A equipe somou duas vitórias e agora está na sexta colocação, com campanha 50%.

O Universo Goiânia, adversário desta quinta-feira, está na nona colocação, enquanto o Brasília, que disputou apenas seis jogos e será o rival de sábado, aparece apenas em 14º colocação.

"Nosso forte nos dois últimos jogos, contra Franca e Uberlândia, foi a defesa e a marcação da equipe tem de continuar forte, pois sabemos das qualidades dos nossos próximos adversários. Se mantivemos a pegada, conseguiremos surpreender fora de casa", analisou o ala Guto.

Depois da sequência como visitante, o Palmeiras faz ainda mais uma partida antes do recesso para o final do ano. A equipe enfrenta o Pinheiros, dia 20 de dezembro, no Poliesportivo Henrique Villaboim.