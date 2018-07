Para Magnano, Copa Tuto Marchand avaliará estágio do Brasil

SAN JUAN - A seleção brasileira masculina de basquete estreia em seu último torneio amistoso de preparação para a Copa América da Venezuela nesta quinta-feira. Os comandados de Rubén Magnano terão pela frente a República Dominicana na primeira rodada da Copa Tuto Marchand, que acontecerá na cidade de San Juan, em Porto Rico. E o treinador da equipe destacou a importância da disputa para o torneio continental.

"O torneio terá uma importância muito grande para a equipe. Será uma avaliação para saber em que estágio estamos para a Copa América da Venezuela. Enfrentar inicialmente a República Dominicana será importante, pois é um adversário muito duro e uma das seleções que estará diretamente brigando por uma vaga para a Copa do Mundo da Espanha, em 2014", disse.

Com diversos desfalques, como Leandrinho, Nenê, Tiago Splitter, Anderson Varejão, entre outros, o time brasileiro não deve ter vida fácil na Copa América. Além de garantir mais um título, a competição será importante porque dá aos quatro primeiro colocados uma vaga no Mundial da Espanha do ano que vem.

Por isso, o Brasil vem disputando torneios amistosos e tentando alcançar a melhor preparação possível para a competição. Nas últimas semanas, a equipe participou de duas edições do torneio Super Four, vencendo a primeira na Argentina, mas perdendo a final na segunda, em Anápolis-GO, justamente para os argentinos.

"Tivemos uma fase de treinamento muito boa, em que conseguimos alcançar uma ótima condição física e técnica. Agora é hora de tirar o pé, fazer os últimos ajustes para chegar à Copa América na melhor condição possível. Enfrentar a República Dominicana agora será muito importante, porque vamos poder avaliar o trabalho feito até aqui. Conhecemos bem o estilo de jogo dos dominicanos, que contam com jogadores talentosos", comentou o armador Marcelinho Huertas.