Para seguir vivo, Cavs recebe Warriors e reencontra Varejão

O Cleveland Cavaliers recebe o Golden State Warriors nesta quarta-feira para o Jogo 3 da final da NBA, o primeiro em Ohio. Os californianos venceram as duas primeiras partidas em casa e, caso triunfem também fora, se aproximarão demais do bicampeonato da liga. Caso consigam a virada, os Cavaliers serão apenas a quarta franquia a reverter uma vantagem de 2-0 na história das finais da NBA.

Principal astro dos Cavaliers, LeBron James conseguiu bons números até agora, mas não no mesmo nível que apresentou na temporada regular e nos playoffs. Nas duas partidas, soma 42 pontos, 18 assistências e 42,1% de aproveitamento dos arremessos de quadra.

"É um jogo de matar ou morrer para nós. Não podemos suportar ficar com 3 a 0 na série para nenhum time, especialmente para um que fez 73 vitórias e 9 derrotas na temporada regular e jogando o estilo de basquete que apresenta", resumiu "King" James nesta terça-feira, após os treinos na Quicken Loans Arena, em Cleveland.

Além de LeBron, Kyrie Irving, JR Smith e Tristan Thompson também não apresentaram bom desempenho nos primeiros jogos. Este último destacou a força do elenco e espera que o time melhore jogando perto de sua torcida. "Nós ganhamos energia uns dos outros. Temos sido muito bons em casa. Estamos animados", respondeu.

Também abaixo da crítica, Kevin Love não esteve presente nos treinamento desta terça-feira. O ala-pivô foi poupado devido a uma concussão sofrida no Jogo 2, no último domingo. Apesar da ausência, deve ser confirmado para a decisão desta quarta.

Pesa a favor dos Cavs o grande rendimento em Cleveland até aqui nos playoffs, com sete vitórias e nenhuma derrota. Do outro lado, os Warriors fizeram sete partidas longe da Califórnia nesta pós-temporada, com quatro quedas e apenas três triunfos.

Até aqui, Golden State não tomou conhecimento de Cleveland, impondo diferença total de 45 pontos nas duas vitórias (104 a 89 e 110 a 77). Esse cenário foi saboreado pelos Warriors na final da Conferência Oeste, contra o Oklahoma City Thunder. Porém, mesmo desacreditado, o atual campeão conseguiu virar e se classificar para a final.

Com a fase anterior em mente, o técnico Steve Kerr minimizou a vantagem conseguida nos placares na Oracle Arena e focou apenas nas vitórias. "É uma grande analogia para nós, uma que já usamos. Não importa quais são os placares. Não importa se você ganha ou perde por 25 pontos, é um jogo na série. Fomos massacrados duas vezes seguidas pelo Thunder, ficamos 3 a 1 na série, e fomos capazes de virar", lembrou Kerr.

Em comum com o adversário, Golden State também não tem se destacado pela liderança dos grandes jogadores. Os "Splash Brothers" Stephen Curry e Klay Thompson totalizam 29 e 26 pontos, respectivamente, na série. O Jogo 1, por exemplo, foi marcado pela grande atuação dos jogadores do banco, com destaque para Leandrinho. Aplaudido ao ser substituído no segundo confronto, o brasileiro soma 21 pontos e apenas dois erros em arremessos de quadra na decisão.

REENCONTRO

Pouco utilizado por Kerr, Anderson Varejão terá uma noite especial. Antes de fechar com os Warriors em fevereiro, o brasileiro jogou por 12 anos em Cleveland. O jogo desta noite será o primeiro reencontro dele com a ex-franquia. Um dia antes da partida, Varejão explicou que será "um pouco emocionante e terei que fazer um grande trabalho para controlar isso".

"Nós todos sabemos da minha história com Cleveland, com a organização, o que a cidade e os fãs daqui fizeram por mim. Eles são uma grande parte de quem me tornei como jogador da NBA. Sempre terei um lugar especial para essa cidade e por esses torcedores no meu coração", completou.